ING Bank Śląski z najwyższym zyskiem netto w swojej historii

W 2019 roku grupa kapitałowa ING Banku Śląskiego SA wypracowała zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 1,65 mld zł. Jest to najwyższy wynik w historii. Oznacza to, że wynik netto poprawił się o 8,9 proc. w porównaniu do 2018 r.

W 2019 roku przychody grupy kapitałowej ING Banku Śląskiego ukształtowały się na poziomie 5 ,79 mld zł. i były wyższe o 10,8 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

W 2019 roku z usług banku skorzystało 473,7 tys. nowych klientów detalicznych i 13,2 tys. nowych klientów korporacyjnych.

Na koniec 2019 roku grupa ING Banku Śląskiego obsługiwała ponad 4,5 mln klientów, z czego 4,4 mln klientów segmentu detalicznego oraz ponad 71 tys. klientów segmentu korporacyjnego.

Nowi klienci

Cyfrowa rewolucja