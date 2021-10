ING Bank Śląski zaproponuje ugody klientom posiadającym kredyty we frankach

Od 25 października br. ING Bank Śląski zaoferuje możliwość zamiany kredytu hipotecznego indeksowanego kursem CHF na kredyt złotowy, tak jakby od momentu jego uruchomienia był on udzielony w polskiej walucie – poinformował bank w środowym komunikacie.

Jak wskazano w środowej informacji ING Banku Śląskiego, bank udostępni klientom możliwość złożenia wniosku o mediację poprzez Centrum Mediacji Sądu Polubownego Komisji Nadzoru Finansowego. Proces ten będzie bezpłatny. Klienci będą mogli składać wnioski o mediację poprzez bankowość internetową Moje ING lub stronę internetową Banku.

Bank podał, że z mediacji będą mogli skorzystać klienci, którzy posiadają w ING Banku Śląskim mieszkaniowy kredyt hipoteczny lub mieszkaniowy kredyt budowlano-hipoteczny indeksowany kursem CHF z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, z wyłączeniem pożyczek hipotecznych oraz ww. kredytów, gdzie jednym z celów kredytowania była konsolidacja zobowiązań innych niż mieszkaniowe. Zastrzegł także, że umowę o mediację można podpisać wyłącznie dla jednego z posiadanych aktywnych kredytów mieszkaniowych.

"Kredyt zostanie przeliczony od dnia jego uruchomienia, przy założeniu, że był on od początku kredytem udzielonym w polskich złotych. Konwersja nastąpi na zasadach przedstawionych przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Szczegółowe zasady rozliczenia kredytu oraz ustalenie rodzaju oprocentowania na przyszłość (okresowo stałe lub zmienne) będą przedmiotem ustaleń w procesie mediacji przed KNF" - napisano w informacji prasowej banku.

Wskazano w niej także, że wniosek będzie można złożyć w każdej chwili od momentu uruchomienia możliwości mediacji. Cały proces odbywa się zdalnie. Podpisanie ugody nastąpi w oddziale banku.

"Klienci, którzy zechcą skorzystać z rozwiązania zaproponowanego przez ING, muszą podpisać umowę o mediację, która będzie dostępna w bankowości elektronicznej Moje ING oraz na dedykowanej stronie internetowej banku. Po podpisaniu umowy przez kredytobiorców oraz bank, zostanie ona przesłana elektronicznie do Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie przez sąd terminu spotkania mediacyjnego. Jeśli strony w trakcie postępowania mediacyjnego dojdą do porozumienia, to jego rezultatem będzie ugoda podpisywana przez obie strony postępowania w wybranym oddziale banku" - napisano w informacji ING Banku Śląskiego.

Wcześniej możliwość zawarcia ugód z klientami posiadającymi kredyty we frankach zaoferował bank PKO BP.

