ING Bank Śląski zwiększył limit zbliżeniowych płatności kartą bez PIN do 100 zł.

Jak poinformował w piątek ING Bank Śląski, zwiększył on limit płatności zbliżeniowej bez podawania PIN do 100 zł. Dotyczy to kart Mastercard i części kart Visa. Bank zastrzega, że niektóre terminale dalej mogą żądać PIN przy płatnościach powyżej 50 zł.

ING Bank Śląski podkreślił, że przygotował do zmiany wysokości limitu dla płatności zbliżeniowych swoje terminale. Jednak do czasu dostosowania się innych uczestników rynku, niektóre terminale w sklepach i punktach usługowych mogą nadal prosić o potwierdzenie kodem PIN płatności zbliżeniowej powyżej 50 zł - zaznaczono.

Jak przypomniał w piątek Związek Banków Polskich zmiana wysokości limitu wymaga fizycznej aktualizacji każdego terminala płatniczego w Polsce, co potrwa od kilku dni do kilku lub kilkunastu tygodni.

Jak podał również ING Bank Śląski, podniesienie limitu automatycznie nastąpi dla wszystkich kart z funkcją zbliżeniową Mastercard, a w przypadku kart Visa dla tych z datą ważności do czerwca 2023 roku lub późniejszą. Dotyczy również naklejek zbliżeniowych Zbliżak Visa.

W przypadku kart Visa z datą ważności do maja 2023 r. lub wcześniejszą, będzie wymagana jednorazowa zmiana ustawień na karcie. O szczegółach bank poinformuje posiadaczy tych kart.