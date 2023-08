ING Bank Śląski zwiększył zysk o ponad 90 procent

Zysk netto grupy ING Banku Śląskiego w drugim kwartale 2023 roku wzrósł do 1,099 miliarda złotych i był wyższy od oczekiwań analityków. Szczególnie dobry okazał się wynik odsetkowy, który wyniósł ponad 2 miliardy złotych.

ING Banku Śląski poinformował, że zysk netto jego grupy w drugim kwartale 2023 roku wyniósł 1,099 miliarda złotych wobec 573 milionów złotych w analogicznym okresie roku ubiegłego. Uzyskany wynik okazał się wyższy o 8 procent od oczekiwań rynku, który w uśrednionej prognozie zakładał, że będzie na poziomie 1,017 miliarda.

Zysk netto wzrósł o 92 procent w ujęciu rok do roku i o 21 procent kwartał do kwartału. To pokazuje, że bank nieźle sobie radzi w otoczeniu ekonomicznym spowolnienia gospodarczego i wysokiego poziomu referencyjnych stóp procentowych NBP (Narodowego Banku Polskiego).

ING Bank Śląski miał w II kwartale 2023 roku bardzo dobry wynik odsetkowy

Wynik odsetkowy w drugim kwartale wyniósł 2,054 miliarda złotych i okazał się wyższy o 8 procent niż przed rokiem i 10 procent w ujęciu kwartalnym. Szczególnie to drugie odniesienie jest ważne ponieważ wskazuje, że bank jest aktywny na rynku i pozyskuje środki od klientów, którzy wpłacają je na lokaty terminowe.

W ocenie banku polska gospodarka przeszła punkt szczytowy inflacji, a niska dynamika wzrostu gospodarczego, która teraz właśnie się realizuje przyspieszy pod koniec roku.

- Liczymy na to, że wspierać ją będą właśnie procesy inwestycyjne. Oczywiście w tej fazie cyklu koniunkturalnego, zwiększa się niestety, choć jak dotychczas, w niewielkiej skali, grupa klientów, którzy potrzebują pewnych form restrukturyzacji, przesunięć spłat czy rozmów na temat złamanych konwenantów w umowach dotyczących finansowania - powiedział prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz.

Wzrost wolumenów kredytów gotówkowych został w pewnym stopniu ograniczony kurczeniem się portfela kredytów hipotecznych. Wiąże się to z relatywnie niską, ale stopniowo poprawiającą się sprzedażą i wciąż obserwowanym podwyższonym zjawiskiem realizacji przedpłat tych kredytów.

W drugim kwartale tego roku bank udzielił kredytów hipotecznych na łączną kwotę około 1,825 miliarda złotych, co oznacza w ujęciu rok do roku spadek o 14 procent. Miesiąc do miesiąca oznacza to już jednak wzrost o 52 procent. Na rynku mieszkaniowym zauważalne jest ożywienie, a wprowadzenie od 1 lipca nowych zasad kredytu gwarantowanego 2 procent powinno znacząco zwiększyć zainteresowanie zakupem nowych mieszkań i nieruchomości.

99 procent udzielonych kredytów hipotecznych w drugim kwartale oparta była o zasadę stałej stopy procentowej. Od końca czerwca tego roku ING Bank Śląski wznowił sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem. Kredyty te oparte są o wskaźnik referencyjny WIRON 1M Stopa Składana.

Na koniec drugiego kwartału bank miał w swoim portfelu 3 tysiące aktywnych kredytów hipotecznych indeksowanych do franka szwajcarskiego. Wskaźnik pokrycia rezerwami wynosił 89 procent. W okresie od października 2021 roku do końca czerwca 2023 roku zawarto 640 ugód z klientami. Na koniec lipca tego roku to było już 656 ugód.

Bank nie zawiązał na rezerw na ryzyko prawne kredytów hipotecznych denominowanych we frankach szwajcarskich.

Wynik z prowizji nieznacznie przekroczył 534 miliony złotych co oznacza wzrost o 3 procent rok do roku i 2 procent kwartał do kwartału.

ING Bank Śląski skutecznie ogranicza koszty ogólne działania

W tym czasie odpisy wyniosły 196,8 miliona złotych i były o 8 procent wyższe rok do roku oraz o 123 procent w ujęciu kwartalnym. Ważną rzeczą, na którą szczególną uwagę zwracają akcjonariusze są koszty ogólne działania banku. W drugim kwartale wyniosły one 850,6 miliona złotych i były niższe o 29 procent rok do roku i o 15 procent kwartał do kwartału.

Po pierwszym półroczu zysk netto ING Banku Śląskiego wynosi około 2 miliardy złotych co oznacza wzrost o 47 procent.

Wyniki pierwszego półrocza są lepsze od wcześniejszych prognoz

Głównymi akcjonariuszami banku są: ING Bank N.V. który dysponuje pakietem 75 procent akcji oraz OFE Allianz Polska 9,65 procent.

ING Bank Śląski notowany jest Giełdzie Papierów Wartościowych od stycznia 1994 roku.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl