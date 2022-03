ING BŚ: lepsze konsekwentne podwyżki stóp procentowych niż agresywne ruchy

Podwyżka stóp procentowych o 75 pb to dobra decyzja, lepsze są konsekwentne podwyżki adresujące problem wysokiej inflacji, niż agresywne ruchy, które opinia publiczna mogłaby odebrać jako sygnał dużego zagrożenia dla stabilności gospodarki lub systemu finansowego - ocenili we wtorek analitycy ING Banku Śląskiego.

We wtorek Rada Polityki Pieniężnej podniosła wszystkie stopy procentowe o 75 pkt bazowych. Tym samym główna stopa NBP, referencyjna, wzrosła do 3,50 proc. To szósta podwyżka stóp procentowych z rzędu. Pierwsza z cyklu podwyżek nastąpiła w październiku ubiegłego roku.

W komunikacie po posiedzeniu RPP napisano, że inflacja w 2022 r. pozostanie na podwyższonym poziomie, do czego przyczynią się m.in. skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zgodnie z marcową projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP oraz uwzględniającą dane dostępne do 7 marca br. - roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 9,3-12,2 proc. w 2022 r. Jednocześnie NBP obniżył prognozę wzrostu PKB na br. do 3,4-5,3 proc. z 50-procentowym prawdopodobieństwem. (w 2023 r. NBP zakłada wzrost w przedziale 1,9-4,1 proc., a w 2024 r. w przedziale 1,4-4,0 proc.).

Ekonomiści ING BŚ zaznaczyli, że RPP podniosła stopy o 75 pb, a więc więcej niż 50 pb, ale mniej niż najbardziej agresywne prognozy zakładające 100-125 pb. "Rynek wyceniał 75-100 pb. To dobra decyzja. Wolimy konsekwentne podwyżki adresujące problem uporczywie wysokiej inflacji, niż agresywne ruchy, które opinia publiczna mogłaby odebrać jako sygnał dużego zagrożenia dla stabilności gospodarki lub systemu finansowego" - ocenili.

Jak podkreślili, Rada widzi ograniczone ryzyko dla wzrostu PKB w 2022 roku ze strony wojny, ale jeszcze wyższą inflację niż przed jej wybuchem.

Analitycy ING BŚ przewidują większe zagrożenie dla wzrostu PKB w 2022 r. ze strony działań wojennych, ale są bardziej optymistyczni co do tempa PKB w latach 2023-24.

"Euroland i Polska szykuje się na nowy boom wydatków budżetowych na zbrojenia i uniezależnienie się od energii z Rosji. Możliwe jest uruchomienie +nowego Funduszu Odbudowy UE+ na te cele. Oczywiście są też zagrożenia, jak drugi kryzys naftowy, który może spowodować silne hamowanie wydatków konsumpcyjnych w Eurolandzie, ale nie jest to nasz bazowy scenariusz. W przypadku Polski należy założyć, iż tarcze antyinflacyjne będą przedłużone. Stąd, w porównaniu do projekcji NBP, widzimy niższe tempo PKB w 2022, ale wyższe w 2023-24" - wskazali ekonomiści.

Zauważyli, że nowe projekcje inflacyjne są bardzo wysokie. "Zakładamy, że CPI na 2022 rok nie uwzględnia wydłużenia Tarczy na 2 poł. 22, która odejmie z projekcji NBP około 1 pkt proc. Wciąż jednak projekcja CPI na 2022 po poprawce o Tarczę (9,8 proc. rdr) jest wysoka i zapewne uwzględnia duży skok cen ropy, nowy szok na rynkach żywności oraz przełożenie się osłabienia złotego na inflację" - stwierdzili analitycy. Dodali, że projekcja inflacji na 2023 rok jest zbliżona do ich dotychczasowych prognoz.

W ocenie ekonomistów ING BŚ istnieje ryzyko, iż docelowa stopa procentowa może być wyższa niż 4,5 proc., które zakładali dotychczas. "Widzimy lepsze perspektywy PKB w 2023-24 roku i dalszy boom wydatków budżetowych w Polsce i Eurolandzie, co oznacza, że podwyżki będą miały miejsce także w 2023 roku. W wyniku wojny czeka nas wyższa inflacja i stopy procentowe niż można było zakładać przed jej wybuchem" - przewidują przedstawiciele banku. Ich zdaniem kluczowe będą komentarze prezesa NBP Adama Glapińskiego podczas zaplanowanej na środę konferencji.

Jednocześnie ekonomiści ING BŚ wskazali, że osłabienie złotego to skutek problemów tych inwestorów, którzy nie mogą zamknąć swoich ekspozycji w Rosji.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl