ING BŚ: wyniki w handlu zagranicznym są w dużej mierze determinowane przez czynniki popytowe

Wyniki w handlu zagranicznym są w dużej mierze determinowane przez czynniki popytowe - komentuje ekonomista ING Banku Śląskiego Leszek Kąsek czwartkowe dane NBP. Według niego poprawa salda w obrotach bieżących w relacji do PKB jest czynnikiem pozytywnym dla złotego.

W czwartek NBP poinformował, że w lutym br. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 12,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2022 r. saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 8,1 mld zł.

Kąsek zauważył, że wartość eksportu w lutym wyrażona w euro wzrosła o 10,0 proc. r/r, a importu spadła o 5,4 proc. r/r. Według analityka było to związane w dużej mierze ze stopniowym obniżeniem dynamiki cen transakcyjnych, co wynikało m.in. ze spadków cen surowców.

"Naszym zdaniem odzwierciedla to zarówno słaby popyt konsumpcyjny (widoczny w danych o sprzedaży detalicznej) jak i niższą akumulację zapasów" - wskazał w komentarzu Kąsek. Według niego świadczą o tym m.in. wywiady przeprowadzone z firmami, które wskazują, że powoli wracają do dawnych, przedpandemicznych praktyk zarządzania zapasami, "zgodne z zasadami just-in-time, choć utrzymują - właściwy w danym sektorze - podwyższony poziom zapasów ze względów na bezpieczeństwo prowadzenia biznesu (just-in-case)".

Powołując się na komunikat NBP, ekonomista dodał, że po stronie eksportu silnie wzrosła sprzedaż w branży motoryzacyjnej (części samochodowe, akumulatory litowo-jonowe oraz samochody) oraz żywności, natomiast w kategoriach odnotowano spadki towarów zaopatrzeniowych oraz paliw. Po stronie importu, w porównaniu z poprzednimi miesiącami, znacznie mniejszy był wzrost importu żywności oraz pogłębiły się spadki dóbr zaopatrzeniowych i konsumpcyjnych. "Wzrost wartości importu odnotowano natomiast w takich kategoriach jak: paliwa, środki transportu i części samochodowe, co było związane z utrzymującym się wysokim wzrostem eksportu w branży automobile" - ocenił.

Zdaniem ekonomisty obserwowana w ostatnich miesiącach poprawa salda w obrotach bieżących w relacji do PKB jest czynnikiem pozytywnym dla złotego.

"Oczekujemy, że w nadchodzących miesiącach względnie solidnym wynikom eksportu będzie towarzyszyła niska dynamika importu, który w Polsce charakteryzuje się większą wrażliwością na zmiany koniunktury. Powinno to przełożyć się na dalszy spadek deficytu w obrotach bieżących do ok. 2 proc. PKB na koniec 2023" - prognozuje przedstawiciel ING BŚ.

Dodał, że głównymi czynnikami ryzyka w kierunku większej skali nierównowagi zewnętrznej mogą być wydatki na zakup uzbrojenia i ewentualne ponowne wzrosty cen surowców m.in. z powodu ograniczenia podaży ropy naftowej przez OPEC+ czy wzrostu popytu ze strony rozpędzającej się gospodarki Chin.

