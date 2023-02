ING BSK: dane GUS potwierdzają osłabienie aktywności gospodarczej

Dane potwierdzają oczekiwania na osłabienie aktywności gospodarczej w I kw. 2023 i stopniowe złagodzenie presji na ceny producenta – podano w komentarzu ekonomistów ING BSK do poniedziałkowych danych GUS.

GUS w poniedziałek podał dane o produkcji przemysłowej w styczniu. Produkcja wzrosła o 2,6 proc., licząc rok do roku. To wzrost większy niż w grudniu, kiedy było to 1 proc., ale - jak zwrócili uwagę ekonomiści ING BSK w komentarzu do danych GUS - to wyraźnie poniżej prognoz, które mówiły o 4-proc. wzroście.

"Przetwórstwo nadal korzysta z poprawy funkcjonowania globalnych łańcuchów dostaw, co wspiera produkcję w niektórych branżach (m.in. samochodowej, urządzeń elektrycznych, maszyn). Solidne wzrosty także w produkcji farmaceutyków, żywności, tekstyliów i odzieży. Przyśpieszeniu w ujęciu rocznym sprzyjał także korzystny układ dni roboczych. Głębokie spadki w chemii, metalach, produkcji komputerów i drewna, ale częściowo z powodu wysokiej bazy odniesienia sprzed roku w tych branżach" - podano w poniedziałkowym komentarzu analityków ING BSK.

GUS podał także dane o cenach produkcji sprzedanej przemysłu. Inflacja producencka spadła do 18,5 proc., licząc rok do roku, z 20,5 proc. w grudniu.

"W ujęciu miesięcznym ceny PPI przyśpieszyły jednak do 0,8 proc. m/m z 0,6 proc. w grudniu, co wskazuje na uporczywość inflacji producenckiej. Z czterech głównych kategorii raportowanych przez GUS, wzrosty w ujęciu miesięcznym odnotowano w trzech (górnictwo, energia elektryczna/gaz/para wodna oraz dostawa wody/ścieki), natomiast ceny w przetwórstwie przemysłowym spadły o 0,4 proc. m/m wobec spadku o 0,6 proc. miesiąc wcześniej" - wskazali ekonomiści ING BSK.

Ich zdaniem, te dane pokazują, że gospodarka spowolnia.

"Dane potwierdzają oczekiwania na osłabienie aktywności gospodarczej w I kw. 2023 i stopniowe złagodzenie presji na ceny producenta, związane ze spadkiem hurtowych cen nośników energii, głównie gazu ze względu na łagodną zimę i spadek popytu na gaz w Europie" - stwierdzili ekonomiści ING BSK.

