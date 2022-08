ING BSK: poziom nierównowagi zewnętrznej powinien się ustabilizować w okolicach 5 proc. PKB

Najbliższe miesiące przyniosą najprawdopodobniej dalszy wzrost skumulowanego deficytu obrotów bieżących, jednak poziom nierównowagi zewnętrznej powinien się ustabilizować w okolicach 5 proc. PKB – stwierdzono w piątkowym komentarzu ING BSK do danych NBP.

Ze wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2022 r. wynika, że saldo rachunku bieżącego było ujemne i wyniosło 6,8 mld zł. W analogicznym miesiącu 2021 r. saldo rachunku bieżącego było również ujemne i wyniosło 2,1 mld zł - podał w piątek NBP.

Jak oszacowali ekonomiści banku ING BSK w komentarzu do danych banku centralnego, w ujęciu 12-miesięcznym deficyt obrotów bieżących wyniósł 3,9 proc. PKB.

Analitycy zwrócili uwagę, że wyraźnie mniejsze niż wcześniej deficyty towarowe w ostatnich dwóch miesiącach były głównym powodem mniejszej skali nierównowagi na rachunku obrotów bieżących w maju i czerwcu.

"Z informacji NBP wyłania się interesujący obraz wpływu wojny na Ukrainie na polską wymianę handlową z zagranicą. O ile pomimo działań wojennych polski eksport na Ukrainę rośnie (głównie paliwa i samochody używane), co przesunęło ten kraj na 7. miejsce wśród głównych partnerów eksportowych, to embargo na rosyjski węgiel oraz ograniczenie importu gazu i innych surowców energetycznych z Rosji przełożyły się na spadek wartości z tego kierunku w ujęciu rocznym" - stwierdzono w komentarzu ING BSK.

Według ekonomistów banku spowolnienie popytu krajowego oraz niższe ceny niektórych surowców powinny ograniczać wzrost wartości importu. Jednocześnie niekorzystne perspektywy europejskiego przemysłu mogą przełożyć się na niższy popyt na polski eksport, chociaż ostatnie dane o produkcji przemysłowej w strefie euro zaskakiwały pozytywnie.

W komentarzu banku ING BSK wskazano, że w ostatnich miesiącach zarysował się trend stopniowego zmniejszania się nierównowagi w handlu towarami i w obliczu spowolnienia koniunktury powinien być on kontynuowany.

"Najbliższe miesiące przyniosą najprawdopodobniej dalszy wzrost skumulowanego deficytu obrotów bieżących w ujęciu 12-miesięcznym, jednak o ile nie dojdzie do dalszej silnej intensyfikacji kryzysu energetycznego, to poziom nierównowagi zewnętrznej powinien się ustabilizować w okolicach 5 proc. PKB. Nie jest to czynnik, który obecnie ma znaczący negatywny wpływ na notowania złotego, który jest obecnie w głównym stopniu kształtowany przez nastroje globalne oraz dotyczące perspektyw polityki pieniężnej NBP oraz Fed i EBC" - ocenili ekonomiści ING BSK.

