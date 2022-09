ING BSK: trudno będzie o spadek inflacji przed końcem roku, ale podwyżki stóp dobiegają końca

Trudno będzie o spadek inflacji przed końcem roku, ale podwyżki stóp dobiegają końca – stwierdzono w komentarzu banku ING BSK do czwartkowych danych GUS o inflacji.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W czwartek GUS podał dane o inflacji w sierpniu. Wynika z nich, że wyniosła ona 16,1 proc. w ujęciu rok do roku, a więc tyle, ile urząd podał w szybkim szacunku. W lipcu inflacja wyniosła 15,6 proc.

Jak wskazano w komentarzu banku BSK ING do danych GUS, pokazują one presję cenową w wielu kategoriach, w tym w cenach nośników energii (węgiel miesiąc do miesiąca podrożał o 12 proc.), żywności. Widać także wzrost inflacji bazowej, będący skutkiem wzrostu płac, wysokich cen gazu i prądu (co uwidaczniają skoki cen w takich kategoriach jak papier czy chemia) czy słabego złotego.

"W kolejnych miesiącach gospodarka musi jeszcze zaabsorbować szok energetyczny. Spodziewamy się wzrostu cen w kategoriach, które wymykają się regulatorom (jak opał, gaz w butli etc.), ale także czekamy na nowe cenniki (...), które przesądzą o tym na jakim poziomie będzie szczyt inflacji w lutym 2023. Zwracamy także uwagę, że roczny wskaźnik inflacji (…) może spaść w trakcie 2023 roku, m.in. na efektach bazy, czy dzięki zakrojonym na szeroką skalę działaniom powstrzymującym wzrost cen energii" - stwierdzono w komentarzu ING BSK.

Dodano, że modele wykorzystywane przez ekonomistów ING BSK pokazują uporczywie wysoką inflację bazową, która ma bardziej krajowy charakter. Widać w nich bardzo wysokie oczekiwania inflacyjne firm i gospodarstw domowych, które wywołują mocne efekty drugiej rundy, bo firmy przerzucają większość nowych kosztów na ceny detaliczne. Ten efekt będzie widoczny w kolejnych miesiącach, ponieważ spowolnienie popytu krajowego jest zbyt małe. Z kolei - jak wskazano w komentarzu - znaczne podwyżki płacy minimalnej działają jak spirala płacowo-cenowa.

"Jesteśmy mniej optymistyczni niż NBP odnośnie kształtowania się inflacji w najbliższych miesiącach, trudno będzie o spadek CPI przed końcem roku. Jednak podwyżki stóp dobiegają końca. Ostatnie komentarze pokazują, że NBP raczej celuje w spadek rocznego wskaźnika CPI (możliwy do końca 2023) i +soft landing+ gospodarki, natomiast CPI na 2,5 proc. r/r to cel jakby zapomniany. Istotnym czynnikiem, który zmniejsza skuteczność dotychczasowych podwyżek stóp jest ekspansja fiskalna. Obecnie łącznie policy mix jest tylko nieznacznie restrykcyjne pomimo inflacji na poziomie 16,1 proc. r/r" - podano w komentarzu ING BSK.

Według ekonomistów banku przy tak zdefiniowanych celach można sobie wyobrazić obniżki stóp w 2023 roku.

"Takie podejście do walki z inflacją oznacza, że czeka nas kolejny cykl podwyżek stóp w 2024 roku. Sposób walki z inflacją odbiega od podejścia innych krajów, gdzie banki centralne i rządy komunikują, że potrzebne jest schłodzenie koniunktury, rynku pracy, wolniejszy wzrost płac niż tempo inflacji. Wszystko po to, aby uniknąć powtórki scenariusza z lat 70-tych w USA, kiedy walka z inflacją zajęła parę cykli podwyżek. Ostateczne koszty walki z nią były większe niż schłodzenie koniunktury na początku okresu wysokiej inflacji" - zauważono w komentarzu.

Zobacz naszą najnowszą rozmowę z ministrem Weberem. Duże zmiany na autostradach!

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl