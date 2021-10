ING BSK: wzrost cen i problemy podażowe mogą wpływać na ograniczenie wzrostu sprzedaży

Ograniczenia podażowe wpływają nie tylko na produkcję, ale również na konsumpcję dóbr. Ograniczeniem dla wzrostu sprzedaży może być także wzrost cen – wynika z komentarza ING Banku Śląskiego do czwartkowych danych GUS.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu 2021 r. wzrosła 5,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 2,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w czwartek. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 11,1 proc. rdr.

"Sprzedaż odzieży wzrosła o 14,5 proc. r/r wobec 28,6 proc. w sierpniu, mebli o 8 proc. wobec 0,1 proc. w sierpniu. Sprzedaż paliw i żywności zwiększyła się zaledwie o 0,4 proc. i 0,3 proc. r/r. To kategorie, gdzie ostatnio utrzymuje się wysoki wzrost cen, co może wpływać na wybory gospodarstw domowych w ramach ograniczeń budżetowych, tym bardziej, że trzeba jeszcze opłacić wysokie rachunki za prąd i gaz. W ujęciu rocznym sprzedaż pojazdów spadła o 4,1 proc. po 5,7 proc. wzroście w sierpniu. Ograniczenia podażowe wpływają nie tylko na produkcję, również na konsumpcję dóbr. Na część z nich, jak choćby właśnie samochody, trzeba czekać w wielomiesięcznych kolejkach" - podano w komentarzu ING Banku Śląskiego do danych GUS.

Wskazano w nim, że po eliminacji czynników sezonowych wrześniowy wzrost sprzedaży w stosunku do sierpnia wyniósł 0,2 proc., podczas gdy miesiąc wcześniej było to 0,4 proc. To oznacza, że wrzesień okazał się kolejnym miesiące ze słabym wynikiem sprzedaży detalicznej w ujęciu realnym.

"Ograniczeniem dla wzrostu sprzedaży może być wzrost cen. W ujęciu nominalnym sprzedaż we wrześniu wzrosła o 11,1 proc. r/r, w sierpniu było to 10,7 proc. Dobre dane z rynku pracy, w tym spadająca stopa bezrobocia i szybszy od oczekiwań wzrost płac sugerują, że dochody gospodarstw domowych rosną, choć przyspieszająca równolegle inflacja ogranicza ich siłę nabywczą" - wskazano w komentarzu ING BSK.

Ekonomiści banku sugerują także, że na wynikach sprzedaży wciąż może odbijać się zmiana struktury konsumpcji. Gospodarstwa domowe mogą bowiem korzystać z większej dostępności usług, których nie obejmują wyniki sprzedaży detalicznej.

GUS w czwartek podał także dane o produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2021 r. Wzrosła ona o 4,3 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 9,3 proc. Analitycy ING BSK uznali ten wynik za rozczarowujący.

"Budownictwu infrastrukturalnemu i robotom specjalistycznym może w najbliższych miesiącach pomagać zwiększenie przez rząd w nowelizacji budżetu środków na drogi i inwestycje kolejowe. W przypadku wznoszenia budynków, ciążyć może wzrost cen materiałów budowlanych i dostępność atrakcyjnych gruntów. Pomimo ostatniej podwyżki stóp, realnie są one wciąż mocno ujemne, co przy silnym rynku pracy powinno utrzymać wysoki popyt na mieszkania" - napisano w komentarzu ING BSK.

Jak wskazano w komentarzu, w budownictwie infrastrukturalnym odnotowano wzrost o 1,2 proc. r/r wobec 6,8 proc. w sierpniu. Roboty specjalistyczne wzrosły realnie o 21,7 proc. wobec 29,7 proc. przed miesiącem. Za to budowa budynków spadła o 3,4 proc. r/r po zaledwie 0,4-proc. wzroście w sierpniu.

