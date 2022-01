ING BSK: wzrost PMI w grudniu może się wiązać ze złagodzeniem obostrzeń w Azji

Za wzrostem wskaźnika PMI do 56,1 pkt w grudniu w stosunku do 54,4 pkt w listopadzie stoi dalsza poprawa zarówno bieżącej produkcji, jak i nowych zamówień. To może wynikać ze złagodzenia obostrzeń w gospodarkach azjatyckich – wynika z komentarza ING BSK do danych o wskaźniku PMI w grudniu.

Jak podała w poniedziałek firma IHS Markit, w grudniu wskaźnik koniunktury w krajowym przetwórstwie przemysłowym wzrósł do 56,1 pkt. wobec 54,4 pkt. miesiąc wcześniej.

"Za wzrostem wskaźnika PMI stoi dalsza poprawa zarówno bieżącej produkcji (najmocniej od lipca), jak i nowych zamówień (najmocniej od sierpnia). To prawdopodobnie efekt złagodzenia obostrzeń sanitarnych we wrześniu i październiku w szeregu gospodarek azjatyckich. Przełożyło się to nie tylko na poprawę zdolności wytwórczych w kraju (przez większa dostępność komponentów), ale też wsparło popyt na krajowe towary z zagranicy. W poprzednich miesiącach krajowi podwykonawcy zagranicznych firm raportowali słabszy popyt, co mogło wskazywać, że ich kontrahenci nie byli w stanie zwiększyć produkcji przez braki w dostawach z Azji. W grudniu zamówienia eksportowe raportowane w PMI wzrosły po raz pierwszy od czterech miesięcy" - stwierdzono w poniedziałkowym komentarzu ING Banku Śląskiego do danych o PMI.

Ekonomiści ING BSK zwrócili uwagę, że według wyników ankiety znowu wydłużył się średni czas dostaw, co sugeruje, że popyt rośnie szybciej niż rozładowują się problemy z dostawami. To - jak wskazano w komentarzu banku - w połączeniu z rosnącymi kosztami surowców energetycznych i energii elektrycznej doprowadziło do wzrostu kosztów produkcji. Ekonomiści ING BSK dodali także, że firmy z obawy o problemy z dostawami zwiększają zakupy, co może również doprowadzić do wzrostu cen albo może być dodatkowym zabezpieczeniem przed spodziewanymi wzrostami cen.

"Struktura danych pozostaje silnie proinflacyjna. Z jednej strony, krajowi producenci, nawet przy złagodzeniu zaburzeń w dostawach, nie są w stanie nadążyć za popytem. Rosną też ich koszty, w tym koszty surowców i koszty pracy, co wskazuje na dalsze podwyżki cen dla odbiorców końcowych" - podano w komentarzu ING BSK.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl