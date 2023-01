ING: cykl podwyżek stóp można uznać za zakończony

Według analityków banku ING środowa decyzja RPP ws. utrzymania stóp procentowych oznacza, że cykl podwyżek stóp został w praktyce zakończony. Dodali, że z powodu inflacji nie widzą warunków, aby stopy zaczęły spadać w 2023 r.

Rada Polityki Pieniężnej na kończącym się w środę dwudniowym posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa NBP, stopa referencyjna, pozostała na poziomie 6,75 proc. Rada trzeci miesiąc z rzędu utrzymała stopy procentowe bez zmian.

"Zgodnie z oczekiwaniami naszymi i rynku pierwsze w 2023 posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej (po prawie trzech latach przerwy ponownie dwudniowe posiedzenie decyzyjne) nie przyniosło zmian stóp procentowych. Tym samym +pauza+ w cyklu podwyżek stóp wydłużyła się do czterech miesięcy, a w praktyce został on zakończony" - ocenili analitycy ING w komentarzu do środowej decyzji RPP.

Jak dodali, w komunikacie po posiedzeniu RPP poza aktualizacją ostatnich wydarzeń i perspektywy dla koniunktury i inflacji na rynkach bazowych i w kraju nie odnotowano przełomowych zmian.

"Rada odnotowała globalne czynniki dezinflacyjne (osłabienie koniunktury na głównych rynkach, spadki cen surowców, złagodzenie napięć w globalnych łańcuchach dostaw) i niepewność co do sytuacji epidemicznej w Chinach. RPP wskazała na dalsze obniżenie PKB w Polsce w 4kw22, po 3,6 proc. r/r w 3kw22 i podkreśliła rolę efektów wtórnych, wynikających z wcześniejszych szoków podażowych, i wynikającego z nich wzrostu inflacji bazowej. Dla przeciwwagi, w komunikacie odnotowano spadek inflacji PPI, co sygnalizuje możliwe zmniejszenie presji kosztowej" - wskazali.

Analitycy banku zauważyli, że choć szczyt inflacji wciąż jest przed nami - według nich w lutym osiągnie ona poziom 20 proc. r/r - to jednak w ostatnim okresie widoczne są tendencje dezinflacyjne. "Szacujemy, że w grudniu inflacja konsumencka obniżyła się drugi miesiąc z rzędu. Korzystne warunki pogodowe i wysokie stany magazynowe gazu znacząco redukują intensywność europejskiego kryzysu gazowego w Europie, co przekłada się na spadki rynkowych cen gazu. Znalazło to m.in. odzwierciedlenie w spadku inflacji HICP w Niemczech do 9,6 proc. r/r w grudniu z 11,3 proc. r/r w listopadzie" - zwrócili uwagę.

Zastrzegli, że tendencje dezinflacyjne nie są wystarczającą podstawą do złagodzenia polityki pieniężnej.

"Spadek głównego wskaźnika inflacji w Europie i w Polsce będzie w głównej mierze wynikał z mniejszej presji ze strony cen energii i paliw. Przestrzeń do silnego spadku cen energii w Polsce z powodu tzw. efektu bazy statystycznej jest niższa niż w Europie, ze względu na przyjętą politykę ograniczania cen detalicznych przez Tarczę Antyinflacyjną w 2022. Na uporczywie wysokim poziomie pozostanie inflacja bazowa, gdzie będzie nadal uwidaczniał się wcześniejszy wzrost cen kosztów energii i surowców. W efekcie po okresie dezinflacji pod koniec roku widzimy ryzyko stabilizowania się głównego wskaźnika inflacji na poziomie kilkukrotnie wyższym od celu NBP. Dlatego też w naszej ocenie w 2023 w Polsce nie będzie warunków do obniżek stóp procentowych. Kluczowe dla perspektyw polityki pieniężnej pozostaje tempo dezinflacji i poziom na którym wzrost cen zacznie się stabilizować" - podkreślili.

Zdaniem analityków ING główne banki centralne (Fed, EBC) będą ostrożnie podchodziły do danych o spadku inflacji, aby uniknąć przedwczesnego poluzowania polityki pieniężnej, "pomni doświadczeń poprzednich kryzysów energetycznych". "Coraz większego znaczenia będzie nabierała inflacja bazowa oraz analiza struktury inflacji" - podsumowali.

