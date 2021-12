ING: dynamika płac na przełomie roku jeszcze wzrośnie, osiągając dwucyfrowe poziomy

Dynamika płac na przełomie roku jeszcze wzrośnie, osiągając dwucyfrowe poziomy - ocenili analitycy ING w piątkowym komentarzu do danych GUS. Wysoki wzrost wynagrodzeń jest jednym z powodów oczekiwań co do utrzymania się wysokiej inflacji bazowej w 2022 r. - dodali.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2021 r. wyniosło 6.022,49 zł, co oznacza wzrost o 9,8 proc. rok do roku. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 0,7 proc.

Jak stwierdzili w komentarzu analitycy ING, dane udostępnione przez GUS potwierdzają silną kondycję krajowego rynku pracy. "Prawdopodobnym powodem była mocna kondycja w branżach przetwórczej i górniczej. Złagodzenie restrykcji sanitarnych w Azji w poprzednich tygodniach prawdopodobnie pozwoliło firmom na zwiększenie produkcji i w ślad za tym zatrudnienia. Wskazały na to m.in. dane o koniunkturze w przemyśle z dużych gospodarek strefy euro. Jednocześnie zwolnienia w branżach usługowych, rozpoczęte wraz z wygaszeniem Tarcz ze szczytowego okresu pandemii, prawdopodobnie już się zakończyły" - oceniono.

Analitycy wskazali, że silny popyt na pracę znalazł odzwierciedlenie w wysokim tempie wynagrodzeń. W ich ocenie na dynamice płac mogła też zaważyć wcześniejsza wypłata premii dla pracowników, dla których efektywnie wzrosną podatki przez Polski Ład. Ponadto wysokie ceny węgla prawdopodobnie pozwoliły podnieść barbórki w górnictwie - dodali.

"Naszym zdanie dynamika płac na przełomie roku jeszcze wzrośnie, osiągając dwucyfrowe poziomy. Badania ankietowe sugerują, że firmy są gotowe do podnoszenia wynagrodzeń, a rosnące koszty przerzucają na finalnych odbiorców. Przedsiębiorcy zapowiadają także, że podniosą wynagrodzenia dla lepiej zarabiających, aby skompensować wzrost pensji minimalnej oraz spadek efektywnych podatków w związku z Polskim Ładem dla mniej zarabiających. Taki ruch pozwoli utrzymać w miarę niezmienioną siatkę płac" - ocenili eksperci ING.

"Wysoki wzrost wynagrodzeń jest jednym z powodów, dla których oczekujemy utrzymania wysokiej inflacji bazowej w 2022, nawet gdy główny wskaźnik CPI zacznie się obniżać. Firmy są ciągle na etapie przenoszenia kosztów (w tym płac) na odbiorców, co potwierdzają m.in. badania ankietowe, np. PMI" - wskazali.

Jak zaznaczyli, "trudno dzisiaj powiedzieć, czy dzisiejszy wysoki wzrost płac to już spirala płacowo-cenowa, czy wcześniejsze wypłaty premii zanim wzrosną podatki dla części pracowników. Ryzyko spirali płacowo-cenowej wliczamy jednak w nasze prognozy inflacji i podwyżek NBP na 2022. Naszym zdaniem docelowa stopa to 3 proc. lub więcej" - ocenili.

