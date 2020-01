ING: grudniowy wynik produkcji przemysłowej sugeruje spadek wzrostu PKB w 4 kw. 2019

Dynamika produkcji przemysłowej wyraźnie rozczarowała. Grudniowe dane sugerują głębszy spadek dynamiki wzrostu PKB w czwartym kwartale 2019 r. - stwierdził Jakub Rybicki, ekonomista ING.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że produkcja przemysłowa w grudniu 2019 r. wzrosła rdr o 3,8 proc., a wobec poprzedniego miesiąca spadła o 9,4 proc.

"Dynamika produkcji przemysłowej wyraźnie rozczarowała - główny indeks wzrósł nieznacznie z 1,4 proc. do 3,8 proc. rok do roku, pomimo sprzyjającej różnicy dni roboczych" - uważa Jakub Rybicki, ekonomista ING. "Po usunięciu czynników sezonowych dynamika wzrostu spadła z 5,4 proc. do 2,1 proc. rok do roku" - dodał.

Rybicki stwierdził, że dane GUS dalej wskazują na lepszą kondycję branż eksportowych w porównaniu do sektorów produkujących głównie na rynek lokalny. Ekonomista wskazał, że wyższe dynamiki na tle średniego wzrostu widoczne były również w branżach powiązanych z budownictwem.

"Grudniowe dane sugerują głębszy spadek dynamiki wzrostu PKB w 4 kwartale" - ocenił. "Na podstawie bieżących danych szacujemy, że wzrost może być niższy niż 3,5 proc. rok do roku".

Rybicki dodał, że bieżące dane nie dają jednoznacznej odpowiedzi o perspektywy sektora przemysłowego w kolejnych miesiącach. "Duże zaskoczenie może być wywołane większą liczbą urlopów na koniec roku" - powiedział.