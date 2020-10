ING: Inflacja bazowa ciągle wysoka

Wpływ na inflację prawdopodobnie ma wysoki wzrost cen usług, m.in. telekomunikacyjnych i cen wyposażenia mieszkań, w tym mebli i AGD. Wyższej inflacji bazowej sprzyja również odbicie konsumpcji - stwierdził ekonomista ING Dawid Pachucki.

Według wstępnego szacunku GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w październiku 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3 proc., a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,1 proc.

"Odczyt jest niższy niż oczekiwania rynkowe i nasze (3,2 proc. rdr), a za obniżenie tempa wzrostu cen w ujęciu rocznym odpowiadają głównie ceny żywności, które wzrosły w październiku o 2,3 proc. rdr wobec 2,7 proc. rdr we wrześniu" - ocenił Pachucki.

"Nie zmieniła się roczna dynamika cen paliw, o 0,2 pkt. proc. w stosunku do września przyspieszył wzrost cen nośników energii" - dodał.

Wedle analityka struktura CPI wskazuje na utrzymywanie się presji na wzrost cen ze strony komponentów bazowych: w październiku inflacja bazowa wyniosła 4,2 proc. rdr wobec 4,3 proc. rdr we wrześniu.

"Strukturę inflacji bazowej poznamy 13 listopada, zakładamy jednak, że utrzymuje się wysoki wzrost cen usług, m.in. telekomunikacyjnych i cen wyposażenia mieszkań, w tym mebli i AGD" - stwierdził Pachucki.

"Wyższej inflacji bazowej sprzyja również odbicie konsumpcji" - dodał.

Według ekonomisty dzisiejsze dane, w tym utrzymujący się wzrost cen komponentów bazowych, wskazują, że inflacja w Polsce przez kilka kolejnych kwartałów znajdzie się w górnym paśmie akceptowalnych przez RPP odchyleń: 2,5-3,5 proc., z przejściowym spadkiem w 1 kwartale 2021 r.

"Dopóki jednak CPI trwale nie przebije tego pasma w górę, RPP będzie to tolerować" - napisał. "Nasz scenariusz zakłada utrzymanie stóp bez zmian co najmniej do 2022 r." - dodał.

Analityk podsumował, że luzowanie monetarne w Polsce koncentrować się będzie na dalszym skupie aktywów, wspierając rząd w finansowaniu programów pomocowych.