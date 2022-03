ING: mocny wynik produkcji budowlanej to zasługa m.in. kończenia ubiegłorocznych inwestycji

Mocny wynik produkcji budowlano-montażowej to zasługa utrzymania bardzo wysokiego tempa budowy budynków; duża aktywność w budownictwie to efekt rekordowej liczby rozpoczętych inwestycji jeszcze w ubiegłym roku, które obecnie są kończone - wskazuje w komentarzu ING Bank Śląski.

ING Bank Śląski, komentując dane GUS nt. produkcji budowlano-montażowej, przypomniał, że w lutym wzrosła ona o 21,1 proc. r/r, tj. szybciej niż w styczniu (20,8 proc.) i powyżej oczekiwań konsensusu (20,9 proc.). "Mocny wynik to zasługa utrzymania bardzo wysokiego tempa budowy budynków (38,7 proc. r/r w lutym vs 39 proc. w styczniu) oraz przyspieszenia specjalistycznych robót budowlanych (22,2 proc. r/r vs 14,7 proc. miesiąc wcześniej). Z kolei słabo wygląda budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej tylko - 2,9 proc. r/r." - tłumaczy dyrektor biura analiz makroekonomicznych ING Banku Śląskiego Rafał Benecki.

Dodał, że wysoka aktywność w budownictwie mieszkaniowym to efekt rekordowej liczby rozpoczętych inwestycji jeszcze w ubiegłym roku, które obecnie są kończone. "Projekty były prawdopodobnie rozpoczynane i planowane jeszcze przed dużymi podwyżkami stóp NBP" - wskazał.

Benecki zwrócił uwagę, że od tamtej pory popyt na mieszkania osłabł, co sugerują np. dane o popycie na kredyt hipoteczny.

Według niego dodatkowym czynnikiem, który zaszkodzi produkcji mieszkaniowej jest wyjazd 30-40 proc. pracowników z Ukrainy zatrudnionych w budownictwie. "Zakładamy, że to właśnie tzw. budownictwo kubaturowe (mieszkaniowe) najbardziej ucierpi na odpływie pracowników, ponieważ to właśnie w tej części sektora budowlanego było zatrudnionych najwięcej emigrantów ekonomicznych. To oznacza, że w kolejnych miesiącach nastąpi istotne spowolnienie tej części budowlanki, gdzie produkcja najszybciej rosła przed wybuchem wojny" - podsumował przedstawiciel ING Banku Śląskiego.

