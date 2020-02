ING: na początku roku dynamika wzrostu PKB powinna utrzymać się w ok. 3 proc. rdr

Bieżące dane sugerują, że dynamika wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2020 r. utrzyma się na poziomach zbliżonych do 3 proc. rok do roku - uważa ekonomista Jakub Rybacki z banku ING. Zwrócił uwagę, że prognozy na przyszłość mogą być obarczone dużym ryzykiem związanym z koronawirusem.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) poinformował w piątek, że PKB w czwartym kwartale 2019 r. wzrósł o 3,2 proc. rdr w porównaniu ze wzrostem o 3,9 proc. rdr w trzecim kwartale. Wcześniej GUS podał w szacunkach flash, że w czwartym kwartale rdr PKB wzrósł o 3,1 proc. Z piątkowych danych GUS wynika także, że inwestycje w czwartym kwartale wzrosły o 4,9 proc. rdr, konsumpcja prywatna wzrosła o 3,3 proc., zaś popyt krajowy wzrósł o 2,2 proc. rdr.

Rybacki komentując piątkowe dane GUS zwrócił uwagę, że potwierdzają one spowolnienie tempa wzrostu wydatków konsumpcyjnych z 3,9 proc., do 3,3 proc. rdr, co sugerował już odczyt roczny. Równocześnie dynamika nakładów na środki trwałe utrzymała się na poziomie 4,9 proc. rdr, tj. zbliżonym do trzeciego kwartału 2019 r. Taki wynik jest bliższy pierwotnym oczekiwaniom analityków niż wartość, którą sugerowały roczne szacunki (ok. 7,5 proc.) - dodał.

Ekonomista wskazał, że wysoką kontrybucję zanotował eksport netto (1,1 pp). Efekt ten równoważył spadek zapasów, który odjął -1,3 pp od finalnego wyniku. Duże spadki zapasów zwykle mają charakter jednorazowy, często są również korygowane w kolejnych publikacjach - ocenił.

Rybacki podkreślił, że bieżące dane sugerują, że dynamika wzrostu PKB w pierwszym kwartale 2020 r. utrzyma się na poziomach zbliżonych do 3 proc. rdr. "Spodziewamy się stabilizacji tempa wzrostu wydatków konsumpcyjnych oraz niższego wzrostu inwestycji. Bieżące prognozy obarczone są istotnym ryzykiem związanym z ewentualnymi skutkami epidemii koronawirusa w Europie oraz jej wpływie na aktywność w marcu - w efekcie bardziej prawdopodobne są negatywne zaskoczenia, aniżeli odbicie dynamiki" - podsumował.