ING: Nadwyżka budżetowa jest niewielka i nie jest miarodajna

Osiągnięta w lutym nadwyżka budżetowa jest niewielka i nie jest miarodajna dla kondycji finansów publicznych - wskazali analitycy banku ING. Dodali, że w całym roku deficyt finansów publicznych wyniesie 6 proc. PKB.

Eksperci ING Banku Śląskiego podkreślili, że wykonanie budżetu państwa w lutym było zgodne z przewidywaniami. Wskazali jednak, że na razie jest za wcześnie, żeby uznać to za przejaw trwałej tendencji.

Wydatki budżetowe wciąż są niższe niż w ubiegłym roku, ale nie należy do tego przywiązywać większej wagi, gdyż ciężar tarcz antykryzysowych i niektórych wydatków socjalnych został przerzucony na fundusze pozabudżetowe - zaznaczyli.

Z tego samego powodu niewielka nadwyżka budżetowa na koniec lutego (876 mln zł) nie jest miarodajna dla kondycji finansów publicznych - ocenili.

Eksperci ING Banku Śląskiego podkreślili w swoim komentarzu, że wykonanie budżetu państwa w lutym było zgodne z przewidywaniami. "Dochody z VAT spadły o 7 proc. względem lutego 2020, czyli podobnie jak spadek sprzedaży detalicznej w styczniu (minus 6 proc. r/r). Dochody z CIT tradycyjnie już w okresie pandemii pozostają relatywnie silne (plus 5 proc. r/r). Negatywnie zaskoczyły natomiast dochody z PIT, które były praktycznie takie same jak w lutym ubiegłego roku" - zwrócili uwagę.

Analitycy wskazali jednak, że na razie jest za wcześnie, żeby uznać to za przejaw trwałej tendencji.

Bank podkreślił, że wydatki budżetowe wciąż są niższe niż w ubiegłym roku, ale nie należy do tego przywiązywać większej wagi, gdyż ciężar tarcz antykryzysowych i niektórych wydatków socjalnych (np. dla 13 i 14. emerytur) został przerzucony na fundusze pozabudżetowe. "Z tego samego powodu niewielka nadwyżka budżetowa na koniec lutego (876 mln zł) nie jest miarodajna dla kondycji finansów publicznych" - ocenili.

Według przedstawicieli banku, deficyt całego sektora finansów publicznych wyniesie w tym roku ok. 6 proc. PKB, wobec deficytu 8 proc. PKB, który jest spodziewany za 2020 r. "Zakładamy, że do czerwca sektor będzie ponosił koszty finansowania tarcz antykryzysowych. Ożywienie gospodarcze w drugiej połowie roku pozwoli odbudować częściowo dochody budżetowe, ale nie na tyle, żeby udało się zejść z deficytem poniżej poziomu założonego w ustawie budżetowej na 2021 r. W naszej prognozie nie uwzględniamy konsekwencji nowych propozycji fiskalnych rządu - Nowego ładu - których szczegóły nie są jeszcze znane" - podsumowano.

Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński poinformował w, że wpływy do budżetu pozostają stabilne, a po lutym budżet miał nadwyżkę w wysokości 876,3 mln zł.

Zgodnie z danymi resortu finansów, w lutym br. dochody budżetu państwa były wyższe o ok. 0,8 mld zł, tj. 2,6 proc. r/r i wyniosły ok. 30,4 mld zł. W okresie styczeń-luty 2021 r. wykonanie dochodów budżetu państwa wyniosło ok. 71,1 mld zł i było wyższe o ok. 1,2 mld zł (tj. 1,7 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2020 r. - zauważyło MF.

Dochody z VAT w lutym br. były niższe o ok. 0,9 mld zł, tj. 7,0 proc. r/r i wyniosły ok. 12,4 mld zł. W okresie styczeń-luty 2021 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 35,7 mld zł i było wyższe o ok. 0,5 mld zł (tj. 1,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - luty 2020 r.

Dochody z podatku akcyzowego w lutym br. były na poziomie niższym od dochodów w lutym poprzedniego roku o 0,2 mld zł, czyli o 4,4 proc. i wyniosły ok. 5,1 mld zł. Dochody budżetu z PIT w lutym br. były wyższe o ok. 0,03 mld zł, tj. o 0,7 proc. r/r i wyniosły ok. 4,6 mld zł.

Wyliczenia MF wskazują, że dochody budżetu państwa z CIT w lutym br. były wyższe o ok. 0,1 mld zł, tj. 4,8 proc. r/r i wyniosły ok. 3,3 mld zł.

Tegoroczny budżet przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł. Zgodnie z wcześniejszymi danymi, pod koniec stycznia budżet miał 6,6 mld zł nadwyżki.

