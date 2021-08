ING: nadwyżka w bilansie płatniczym w czerwcu spadła do 2,3 proc. PKB z 2,9 proc. w maju

Nadwyżka w bilansie płatniczym w skumulowanym ujęciu 12-miesięcznym wyniosła 2,3 proc. PKB w porównaniu z 2,9 proc. w maju, natomiast nadwyżka w obrotach towarowych spadła do 2,4 proc. PKB z 2,8 proc. w maju – szacują ekonomiście Banku ING w piątkowym komentarzu do danych NBP.

Jak poinformował w piątek NBP, według wstępnych danych bilansu płatniczego Polski za czerwiec 2021 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 1,3 mld zł. W analogicznym miesiącu 2020 r. saldo rachunku bieżącego było również dodatnie i wyniosło 14,8 mld zł.

Według naszych szacunków nadwyżka w obrotach bieżących w skumulowanym ujęciu 12-miesięcznym wyniosła 2,3 proc. PKB w porównaniu z 2,9 proc. w maju, natomiast nadwyżka w obrotach towarowych spadła do 2,4 proc. PKB z 2,8 proc. w maju. To potwierdza spadkową tendencję salda obrotów bieżących oraz wymiany towarowej - ocenili ekonomiści Banku ING w komentarzu do danych NBP.

Zaznaczyli jednak, że spadek nadwyżki w obrotach bieżących to skutek silnego ożywienia w konsumpcji i inwestycjach, na co wskazuje opublikowany dzisiaj szybki szacunek PKB (wzrost o prawie 11 proc. r/r w II kw. 2021 r.).

"Choć eksport z Polski pozostaje silny, to jednak na polski handel zagraniczny wpływają zaburzenia w globalnych łańcuchach dostaw, które dają się we znaki szczególnie naszemu największemu partnerowi handlowemu - Niemcom. Widać to w stosunkowo słabych danych o produkcji przemysłowej w tym kraju w ostatnich miesiącach. Po stronie polskiego importu, rosną wydatki na ropę naftową ze względu na wzrost wolumenu i ceny, która w czerwcu była o 7 proc. wyższa niż w maju" - stwierdzili ekonomiści ING.

Wskazali także, że za wzrost importu odpowiadają także m.in. zamówienia na podzespoły i surowce do produkcji.

"W komentarzu NBP do danych wskazano na wysoki wzrost eksportu baterii samochodowych, odbiorników telewizyjnych, części samochodów, katalizatorów oraz wagonów. Natomiast po stronie importu, obok wzrostu wydatków na ropę naftową, wskazano na wzrost importu towarów zaopatrzeniowych i wysoką dynamikę w takich kategoriach jak wyroby walcowane, polimery, części odbiorników TV oraz samochody osobowe. Struktura odbicia importu w bilansie płatniczym potwierdza tezę o silnych inwestycjach i konsumpcji" - uznali ekonomiści Banku ING.

