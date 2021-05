ING: Nadwyżka w budżecie w kwietniu jest pozorna, ale dochody z VAT budzą optymizm

Nadwyżka w budżecie w kwietniu jest pozorna – ocenił Karol Pogorzelski, ekonomista Banku ING, w środowym komentarzu do informacji Ministerstwa Finansów o sytuacji budżetu. Zwrócił jednak uwagę na zaskakująco dobre dochody z VAT.

MF poinformował w środę, że w kwietniu br. budżet państwa miał 9,2 mld zł nadwyżki, podczas gdy w marcu notowano deficyt w wysokości 3,4 mld zł. Z przekazanych PAP danych resortu wynika, że dochody budżetu po kwietniu wyniosły ok. 147,1 mld zł, a wydatki ok. 137,9 mld zł.

"Nadwyżka w budżecie w kwietniu jest pozorna" - uznał Karol Pogorzelski, ekonomista Banku ING, w środowym komentarzu do wyników budżetu po kwietniu. Jego zdaniem, pojawienie się nadwyżki w miejsce deficytu to efekt "marginalizowania budżetu państwa na rzecz funduszy pozabudżetowych w polityce państwa".

"Jest to doskonale widoczne na przykładzie 13-stych emerytur. Rok temu były one wypłacane przez ZUS z dotacji budżetu państwa. W 2021 płatnikiem 13-stych emerytur został Fundusz Solidarnościowy a nie budżet państwa. Różnica niby kosmetyczna, ponieważ to wciąż środki publiczne. Ale inny jest moment pojawienia się deficytu w statystykach. Koszt tegorocznych 13-stych emerytur jest widoczny w grudniu 2020, kiedy budżet państwa zasilił Funduszu Solidarnościowy a nie w kwietniu 2021, kiedy środki te zostały faktycznie wypłacone. W efekcie, deficyt w ubiegłym roku (85 mld zł) został zawyżony a nadwyżka w kwietniu 2021 jest pozorna" - ocenił Karol Pogorzelski.

Wskazał także na Fundusz Przeciwdziałania Covid-19, z którego finansowane są m.in. szczepionki przeciw tej chorobie. Pogonowski zwrócił uwagę, że ten fundusz w ogóle nie pojawia się w statystykach deficytu budżetu państwa, gdyż finansowany jest z obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pogonowski wskazał też na wysokie wzrosty przychodów budżetu z PIT i CIT. W kwietniu 2021 roku wpływy z PIT były o 88 proc. większe niż przed rokiem, a z CIT - o 34 proc. Zdaniem ekonomisty Banku ING, jest to efekt przełożenia w 2020 r. terminu rozliczenia rocznego obu tych podatków na maj i czerwiec. W tym roku zmiany terminu nie było, stąd wyższe wpływy budżetu z tych obu podatków.

"Ten sam mechanizm nie dotyczy jednak podatku VAT. Dochody z niego zaskakują pozytywnie od początku roku i nie wynika to wyłącznie z efektu niskiej bazy porównawczej. Od stycznia do kwietnia 2021 r. zebrano z VAT aż o 13 mld zł (24 proc.) więcej niż w analogicznym okresie ub. roku. Sugeruje to, że gospodarka przystosowała się w dużej mierze do funkcjonowania w warunkach restrykcji epidemicznych - popyt konsumpcyjny jest wysoki, co przekłada się na wyższe dochody z VAT" - uznał Pogorzelski w swoim komentarzu.

W jego opinii budżetowi pomaga także wyższa inflacja.

"To dobry prognostyk dla sytuacji budżetowej na 2021 r. Wprawdzie podtrzymujemy prognozę, że deficyt sektora finansów publicznych wyniesie w całym roku 5,4 proc. PKB (wobec 6,9 proc. w 2020), ale dostrzegamy szansę, że będzie on nieco mniejszy" - stwierdził Pogorzelski.

Jak poinformowało Ministerstwo Finansów w środę, dochody z VAT w kwietniu br. były wyższe o ok. 9,5 mld zł, tj. 83,3 proc. r/r i wyniosły ok. 20,9 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów z VAT wyniosło ok. 69,7 mld zł i było wyższe o ok. 13,6 mld zł (tj. 24,3 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

Według danych MF dochody budżetu państwa z PIT w kwietniu br. były wyższe o ok. 3,8 mld zł, tj. o 88,3 proc. r/r i wyniosły ok. 8,2 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów z PIT wyniosło ok. 22,6 mld zł i było wyższe o ok. 4,8 mld zł (tj. 26,9 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

Dochody z podatku akcyzowego w kwietniu br. były na poziomie wyższym od dochodów w kwietniu poprzedniego roku o 0,6 mld zł, tj. o 11,2 proc. i wyniosły ok. 5,7 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów z podatku akcyzowego wyniosło ok. 21,5 mld zł i było niższe o ok. 0,2 mld zł (tj. 0,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

Według MF dochody budżetu państwa z CIT w kwietniu br. były wyższe o ok. 1,1 mld zł, tj. 34,1 proc. r/r i wyniosły ok. 4,4 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów z CIT wyniosło ok. 14,5 mld zł i było wyższe o ok. 1,7 mld zł (tj. 12,8 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r. Podobnie jak w 2020 r. w kwietniu br. nie wystąpiły wysokie wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego, którego termin został przesunięty (do czerwca 2021 r.).Dochody niepodatkowe w kwietniu br. były niższe o 3,1 mld zł, tj. 35,6 proc. r/r i wyniosły ok. 5,6 mld zł. W okresie styczeń-kwiecień 2021 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 14,5 mld zł i było niższe o ok. 3,9 mld zł (tj. 21,1 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń-kwiecień 2020 r.

Łącznie więc dochody budżetu po kwietniu wyniosły ok. 147,1 mld zł, a wydatki ok. 137,9 mld zł - poinformowało Ministerstwo Finansów. Nadwyżka w budżecie wyniosła 9,2 mld zł (na koniec marca tego roku budżet miał deficyt w wysokości 3,4 mld zł).

Ustawa budżetowa na 2021 r. przewiduje, że dochody państwa w 2021 r. wyniosą 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł, co oznacza maksymalny deficyt w wysokości 82,3 mld zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl