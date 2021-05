ING o dane GUS: presja inflacyjna w Polsce jest wysoka

Presja inflacyjna w Polsce jest wysoka - ocenili analitycy banku ING komentując piątkowe dane GUS. Dodali, że w dużym stopniu to m.in. efekt galopujących cen surowców.

Jak podał w piątek podał Główny Urząd Statystyczny, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2021 r. wzrosły rdr o 4,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,8 proc. Wcześniej w szacunku flash GUS podał, że w kwietniu ceny rdr wzrosły o 4,3 proc., a mdm wzrosły o 0,7 proc.

Według ING wzrost inflacji CPI to m.in. efekt niskiej bazy i podwyżek cen paliw (+28,1 proc. r/r w kwietniu wobec +7,6 proc. r/r w marcu).

Bank ING wskazał, że w ujęciu rocznym nieco niższy był wzrost cen usług (6,8 proc. r/r wobec 7,3 proc. w marcu), co wiąże się m.in. z 11,1-proc. spadkiem r/r cen usług transportowych w kwietniu. "To pewnie efekt podwyższonej bazy w ubiegłym roku w związku z doszacowaniem danych przez GUS" - podano w analizie.

Według szacunków analityków inflacja bazowa w kwietniu spadła do 3,6 proc. r/r z 3,9 proc. r/r w marcu. "O ile w przypadku pozostałych komponentów CPI niska baza z ubiegłego roku podbiła odczyty kwietniowe w górę, w przypadku inflacji netto baza w 2020 r. była wysoka, co ograniczyło wzrost rocznego wskaźnika inflacji bazowej" - ocenili.

"Presja inflacyjna w Polsce jest wysoka. Na razie to w dużym stopniu efekt galopujących cen surowców i zaburzeń w łańcuchach dostaw" - stwierdzili eksperci ING. "W marcu inflacja PPI była na poziomie 3,9 proc. r/r, w kwietniu może być już blisko 5,0 proc." - dodali.

W opinii ING "stopniowe otwieranie gospodarki wraz z postępem szczepień wkrótce dodatkowo uruchomi presję cenową ze strony odłożonego popytu", a "producenci dóbr i dostawcy usług wykorzystają to, by przenieść rosnące koszty na konsumentów".

Eksperci przypomnieli, że już od pewnego czasu sugerują, iż wyjście z recesji spowodowanej COVID-19 będzie inne niż w poprzednich cyklach. "Tym razem gospodarstwa domowe mają środki, by szybko powrócić do wyższych wydatków, gdy minie pandemia. Nie będziemy czekać na poprawę na rynku pracy, co ograniczało wzrost cen w poprzednich okresach odbudowy po recesjach. Kolejne odczyty inflacji już zaskakują w górę w USA i w regionie" - zwrócili uwagę analitycy ING.

Zdaniem analityków średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2021 r. może sięgnąć 4,0 proc. r/r. Na podwyższonym poziomie 3,4 proc. utrzyma się również w przyszłym roku. "To efekt niekorzystnej w ostatnich latach struktury wzrostu PKB ze spadającym udziałem inwestycji prywatnych" - ocenili. "Uważamy, że dodatkową presję inflacyjną wygeneruje też w 2022 roku impuls fiskalny z Funduszu Odbudowy oraz lokalnego budżetu" - dodali.

Według nich pierwszej podwyżki stóp procentowych można spodziewać się w Polsce w I poł. 2022 r. "Nie wykluczamy jednak sygnalnej podwyżki stóp przy kolejnej aktualizacji projekcji inflacji w listopadzie tego roku" - zaznaczyli eksperci ING.

