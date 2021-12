ING: odbicie produkcji w listopadzie głównie zasługą przetwórstwa przemysłowego

Wzrost produkcji przemysłowej w listopadzie to przede wszystkim zasługa przetwórstwa przemysłowego, a także górnictwa oraz sektorów wytwarzających energię, gaz i wodę - ocenił Rafał Benecki z ING Bank Śląski, komentując dane GUS. Struktura danych sugeruje dużą presję cenową - dodał.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że produkcja przemysłowa w listopadzie 2021 r. wzrosła o 15,2 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 5,3 proc.

Jak zauważył w poniedziałek główny ekonomista ING Bank Śląski Rafał Benecki, "produkcja przemysłowa w listopadzie wzrosła o 15,2 proc. r/r, znacznie mocniej niż miesiąc wcześniej (7,8 proc. r/r), jak i od oczekiwań (8,7 proc. r/r)". "To przede wszystkim zasługa bardzo mocnego przetwórstwa przemysłowego (wzrost o 13,0 proc. r/r, wobec 5,5 proc. r/r miesiąc wcześniej). Solidnie rośnie również górnictwo (w porównaniu do historycznych odczytów), ale także sektory wytwarzające energię, gaz i wodę" - przekazał w komentarzu Benecki.

Jego zdaniem poprawa dotyczyła większości branż przetwórczych. "Widać tu m.in. efekty mniejszych zaburzeń w łańcuchach dostaw - produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep w listopadzie wzrosła o 1,4 proc. r/r, wobec spadku aż o 19,5 proc. r/r miesiąc wcześniej. Podobnie produkcja urządzeń elektrycznych wzrosła o 11,2 proc. r/r, wobec spadku o 3,1 proc. r/r miesiąc wcześniej" - wskazał.

Według głównego ekonomisty ING, na spadek problemów z dostępnością komponentów wskazywało złagodzenie restrykcji sanitarnych w Azji we wrześniu i październiku. Jak dodał, pozytywne efekty poprawy w łańcuchach dostaw pokazały dane z europejskiego przemysłu (zwłaszcza niemieckiego), gdzie nastąpiło ożywienie mimo obecnej fali pandemii. "W danych o krajowej produkcji widać też duży wpływ popytu wewnętrznego. Silnie wzrosła produkcja odzieży (10,1 proc. r/r), czy artykułów spożywczych (10,8 proc. r/r)" - zauważył.

W ocenie Beneckiego w porównaniu do historycznych odczytów lepiej radzi sobie również górnictwo. Dynamika podniosła się do 4 proc. r/r z 2,4 proc. r/r miesiąc wcześniej. Jak dodał, "historycznie to dosyć wysoki wynik, co odzwierciedla silny popyt na węgiel przy drożejącym gazie".

"Utrzymała się także bardzo wysoka dynamika w sektorze wytwarzanie energii, gazu i wody. W sytuacji kiedy ceny gazu na rynkach europejskich skoczyły pięciokrotnie poprawiło się zapewne wydobycie polskiego gazu, a także produkcja energii z węgla, w czasie kiedy koszt prądu z gazu mocno skoczył" - tłumaczył ekonomista. Podkreśla, że energia z węgla, mimo wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, jest tańsza niż wytwarzana z gazu ziemnego (ale wciąż prąd z węgla jest droższy z niż z OZE).

"Obawiamy się jednak, że silne odbicie w przemyśle może okazać się nietrwałe. W odpowiedzi na nowy wariant koronawirusa w Azji ponownie zaostrzane są restrykcje sanitarne. Oznacza to, że szereg branż, jak np. motoryzacja, znów może mieć większe problemy z dostępnością komponentów. Nasilenie się pandemii pod koniec roku w Polsce może też wyhamować silny popyt wewnętrzny" - wskazał Benecki.

W ocenie ekonomisty struktura danych sugeruje dużą presję cenową. "Z jednej strony widać silny popyt, zarówno z kraju, jak i zagranicy. Produkcję mogą jednak znów ograniczać niedobory komponentów, co skłania do podnoszenia cen" - zauważa. Jak dodał, firmy są też w stanie przerzucać na odbiorców rosnące koszty, co pokazują m.in. badania ankietowe PMI.

"Dane o produkcji za październik i listopad wspierają naszą prognozą wzrostu PKB za cały 2021 rok na poziomie 5,4 proc. r/r, widzimy spore szanse, że wzrost PKB może być nawet wyższy" - stwierdził.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl