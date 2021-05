ING: Ograniczenia w dostępie do komponentów przyniosły spadek produkcji, licząc miesiąc do miesiąca

Przemysł stosunkowo szybko dostosował się do pandemicznej rzeczywistości, choć ograniczenia w dostępie do części komponentów, w tym układów scalonych, przyniosły pierwszy od kwietnia 2020 spadek produkcji, licząc miesiąc do miesiąca (odsezonowanej) – napisano w komentarzy Banku ING do poniedziałkowych danych GUS.

Produkcja przemysłowa w kwietniu 2021 r. wzrosła o 44,5 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 9,2 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny w poniedziałek.

W kwietniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o rekordowe 44,5 proc. r/r (konsensus zakładał +44,0 proc., ING +45 proc. r/r). Silnie przyspieszyła produkcja pojazdów samochodowych (+370,5 proc. r/r), komputerów (+90,4 proc. r/r) czy mebli (+125,8 proc. r/r). Sektory eksportowe już kolejny miesiąc ciągną produkcję w Polsce. Tak wysokie wzrosty r/r to efekt niskiej baza z ubiegłego roku, kiedy przemysł zanurkował nawet bardziej niż sprzedaż detaliczna. To teraz podbija to wzrost w ujęciu r/r. - napisano w komentarzu Banku ING do danych GUS.

Ekonomiści Banku ING zwrócili uwagę na spadek produkcji w kwietniu w stosunku do marca 2021 r. Jak napisali, w ujęciu m/m przemysł spadł po raz pierwszy od kwietnia 2020, po oczyszczeniu z sezonowości o 0,4 proc. wobec 2,3 proc. wzrostu w marcu.

"Przemysł stosunkowo szybko dostosował się do pandemicznej rzeczywistości. Choć ograniczenia w dostępie do części komponentów, w tym układów scalonych, przyniosły pierwszy od kwietnia 2020 spadek produkcji m/m (odsezonowanej)" - napisano w komentarzu.

Według ING, problemy z dostępem do komponentów będą miały swoje konsekwencje makroekonomiczne.

"Jak wskazują badania ankietowe, zaburzenia w łańcuchach dostaw spowodowane m.in. zmianami struktury popytu wraz z rosnącymi cenami surowców, generują presję kosztową. Zmusza to firmy do podnoszenia cen wyrobów gotowych. W kwietniu inflacja PPI w Polce przyspieszyła do 5,3 proc. r/r." - napisano w komentarzu

Generalnie jednak, w ocenie ekonomistów Banku ING, sytuacja w przemyśle jest niezła. Ich zdaniem, dane GUS wskazują, na silne odbicie w ujęciu r/r we wszystkich branżach. Produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych zwiększyła się o 146,3 proc. r/r, dóbr inwestycyjnych o 109,5 proc., zaopatrzeniowych o 43,3 proc.

"Poziom produkcji przemysłowej w Polsce, pomimo niewielkiego spadku w kwietniu, od października ubiegłego roku jest już powyżej tego sprzed pandemii. Firmy wytwórcze relatywnie szybko dostosowały procesy produkcyjne do sytuacji epidemicznej. Nie są też bezpośrednio dotknięte ograniczeniami administracyjnymi. Korzystają na odbiciu w gospodarce światowej i przesunięciu popytu konsumpcyjnego na towary z niedostępnych usług. Zagrożeniem dla dalszego wzrostu może być ograniczony dostęp do części komponentów, jak choćby układy scalone. To może wymusić przestoje w produkcji, co już widzimy w przypadku części firm z sektora motoryzacyjnego" - napisano w komentarzu.

GUS w poniedziałek podał także dane o sprzedaży detalicznej w kwietniu 2021 r. Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w kwietniu 2021 r. wzrosła 21,1 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym spadła o 7,7 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w ubiegłym miesiącu o 25,7 proc. rdr.

"Lekka zadyszka sprzedaży detalicznej w kwietniu spowodowana przez trzecią falę i zamknięcie handlu w kwietniu (widać to w danych m/m odsezonowanych). Wysokie dynamiki r/r, to efekt niskiej bazy sprzed roku. Maj, wraz ze stopniowym rozluźnianiem restrykcji, powinien przynieść ponowne odbicie i odrabianie strat pandemicznych" - napisano w komentarzu do danych GUS.

Jak zwraca uwagę Bank ING, kwiecień to już drugi miesiąc z rzędu, gdy sprzedaż rośnie w tempie dwucyfrowym (w ujęciu r/r). Struktura wskazuje na kontynuację silnego względem ubiegłego roku odbicia sprzedaży samochodów (+118 proc. r/r) i jeszcze większe odzieży (+75,9 proc. r/r). To efekt niskiej bazy odniesienia. W kwietniu 2020 sprzedaż samochodów spadła o 54,4 proc. r/r, sprzedaż odzieży o 63,4 proc..

"Pomimo silnego odbicia w ujęciu r/r od marca realny poziom sprzedaży, po uwzględnieniu czynników sezonowych, znowu pozostaje poniżej tego sprzed pandemii. W kwietniu sprzedaż spadła o 6,8 proc. m/m. Różnica do poziomu sprzedaży sprzed pandemii pogłębiła się do 8,2 proc. z 1,5 proc. Konsumenci w Polsce stopniowo dostosowali swoje zwyczaje zakupowe do istniejących restrykcji sanitarnych. Wyniki sprzedaży jednak, bardziej niż przemysłu, zależą od intensywności lokalnych ograniczeń. Trzecia fala pandemii i zamrożenie handlu z końcem marca przyniosło ograniczenie konsumpcji w kwietniu. Ale to chwilowa zadyszka sprzedaży detalicznej" - napisano w komentarzu Banku ING.

Ekonomiści tego banku spodziewają się lepszych danych o sprzedaży detalicznej w maju.

"Maj przyniesie jednak odbicie, bo restrykcje były ponownie znoszone. Ponadto, gospodarstwa domowe mają oszczędności, które, po odmrożeniu handlu, pozwolą realizować odłożony popyt. Przedsmak tego mogliśmy zobaczyć w lutym (chwilowe odmrożenie handlu), kiedy sprzedaż wzrosła aż o 5,3 proc. m/m. W maju spodziewamy się więc silnego odbicia względem kwietnia, co dodatkowo podtrzyma wysokie tempa wzrostu w ujęciu r/r. " - prognozują ekonomiści Banku ING.

