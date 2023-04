ING: pierwsze obniżki stóp procentowych możliwe w drugiej połowie 2024 r.

Stopy procentowe pozostaną bez zmian do końca 2023 roku, pierwsze obniżki możliwe w drugiej połowie 2024 r. - przewidują ekonomiści ING w komentarzu do decyzji Rady Polityki Pieniężnej.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W środę Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała, że pozostawi stopy procentowe bez zmian. Główna stopa procentowa NBP, referencyjna, została utrzymana na poziomie 6,75 proc. RPP dokonała ostatniej podwyżki stóp procentowych we wrześniu 2022 r.

Decyzja RPP jest zgodna z oczekiwaniami rynku - podkreślili ekonomiści ING. Zwrócili uwagę, że w komunikacie po posiedzeniu nastąpiły niewielkie zmiany. "W części zagranicznej RPP zwraca uwagę na zwiększoną niepewność co do globalnej koniunktury w związku z zawirowaniami w sektorze bankowym w USA i Europie, ale jednocześnie zauważa, że Fed i ECB kontynuuje podwyżki stóp. Komunikat w części krajowej nie różni się znacząco od marcowego. W części dotyczącej oceny perspektyw gospodarczych i polityki pieniężnej w Polsce nie ma żadnych zmian. Rada nadal uważa, że dotychczasowe podwyżki stóp będą prowadzić do obniżania się inflacji w kierunku celu NBP. Powrót CPI do celu będzie jednak następował stopniowo" - wskazali analitycy.

Jak zauważyli, RPP wydaje się usatysfakcjonowana oczekiwanym tempem dezinflacji. "Najwyraźniej RPP ocenia, że po stronie schładzania popytu polityka pieniężna wykonała zasadniczą część pracy, a tempo i skala dezinflacji będzie przede wszystkim uzależniona od czynników podażowych, jak ceny surowców energetycznych i normalizacja globalnych łańcuchów dostaw" - napisali.

Podkreślili, że od poprzedniego posiedzenia Rady pojawiły się obawy o stabilność finansową w USA. "W efekcie rynek wycenia agresywne cięcia stóp Fed i niemal płaskie stopy EBC. Prezes NBP Adam Glapiński deklarował wcześniej, że podwyżki stóp przez główne banki centralne będą sprzyjały dezinflacji także w Polsce. Marcowe dane o inflacji w kraju potwierdziły punkt zwrotny w CPI, jednak tempo spadku jest na razie wolne, a inflacja bazowa ponownie wzrosła" - zaznaczyli.

Ich zdaniem podczas czwartkowej konferencji prezesa NBP jeszcze słabiej niż wcześniej będzie wybrzmiewała gotowość do ewentualnej obniżki stóp procentowych przed końcem 2023. "Zwłaszcza, że zapowiadany przez prezesa spadek inflacji do 6 proc. na koniec 2023 jest pod dużym znakiem zapytania" - dodali.

Analitycy ING przewidują, że stopy pozostaną bez zmian do końca 2023 roku. "Pierwsze obniżki widzimy w drugiej połowie 2024 r." - prognozują.

Rząd szykuje nowy podatek. Co się w nim znajdzie? Rozmawiamy z ministrem Patkowskim

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl