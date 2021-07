ING: Pod koniec roku inflacja może wzrosnąć do ok. 4,9 proc.

Spadek inflacji do 4,4 proc. w czerwcu postrzegam jako przejściowy - ocenił w komentarzu do danych GUS ekonomista ING Dawid Pachucki. Jego zdaniem pod koniec roku inflacja może wzrosnąć do ok. 4,9 proc.

Według szacunków ING w czerwcu inflacja bazowa w Polsce spadła do 3,5 proc. rdr z 4,0 proc. przed miesiącem. - To m.in. efekt niższej dynamiki cen usług - ocenia Dawid Pachucki.

Dodał, że w czerwcu przyspieszył wzrost cen usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, jako konsekwencja złagodzenia restrykcji sanitarnych i otwarcia tych branż.

Naszym zdaniem spadek inflacji bazowej w Polsce jest przejściowy. Domykająca się ujemna luka popytowa wkrótce będzie generować presję na ponowny wzrost cen - zaznaczył.

Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2021 r. wzrosły rdr o 4,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem o 0,1 proc. Majowy odczyt CPI wyniósł 4,7 proc.

Komentując dane GUS, Pachucki zwrócił uwagę, że w czerwcu ceny paliw wzrosły o 27 proc. rdr i wciąż miały wysoki wkład do CPI, choć mniejszy niż przed miesiącem. Koszty nośników energii rosły w tempie 4,4 proc. rdr, takim samym jak w maju. Przyspieszył natomiast wzrost cen żywności (z 1,7 proc. do 2 proc. rdr), głównie mięsa i warzyw - zauważył analityk.

Według szacunków ING w czerwcu inflacja bazowa w Polsce spadła do 3,5 proc. rdr z 4,0 proc. przed miesiącem. "To m.in. efekt niższej dynamiki cen usług (6,1 proc. rdr wobec 6,8 proc. rdr w maju i kwietniu). Było to widoczne głównie w cenach usług telekomunikacyjnych, opłatach radiowo-telewizyjnych i za wywóz śmieci. Niższe były też koszty usług transportowych. Nieco zwolniła też inflacja cen towarów, do 3,8 proc. rdr z 4,1 proc. rdr w maju. To m.in. efekt wolniejszego wzrostu cen mebli, AGD i spadków w ujęciu rocznym cen odzieży i obuwia" - podkreślił ekonomista.

Pachucki dodał, że w czerwcu przyspieszył wzrost cen usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, jako konsekwencja złagodzenia restrykcji sanitarnych i otwarcia tych branż.

"Naszym zdaniem spadek inflacji bazowej w Polsce jest przejściowy. Domykająca się ujemna luka popytowa wkrótce będzie generować presję na ponowny wzrost cen. Większy popyt, m.in. w związku z podwójnym impulsem budżetowym (inwestycje z Funduszu Odbudowy oraz obniżki podatków z Polskiego Ładu), nałoży się na przedłużające się zakłócenia po stronie podażowej. Sądzimy, że zakłócenia te światowa gospodarka będzie odczuwać jeszcze w przyszłym roku, choćby z tytułu wciąż słabego postępu szczepień w krajach rozwijających się. Spodziewamy się, że firmy będą łatwo przerzucać wyższe koszty na ceny dóbr finalnych" - zaznaczył Pachucki.

W jego ocenie z uwagi na efekty bazy i tendencje na rynkach globalnych kontynuowany będzie wzrost cen żywności. Dlatego ekonomista przewiduje, że po przejściowym spadku inflacji CPI latem, w IV kw. 2021 r. zacznie ona znowu przyspieszać, do ok. 4,9 proc. rdr w grudniu 2021. Szacuje, że w tym roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce wzrosną średnio o 4,1 proc., a w kolejnym roku o 3,5 proc.

"Na podobne tendencje dla ścieżki CPI w Polce wskazuje lipcowa projekcja NBP. Nie uwzględnia ona jednak skutków Polskiego Ładu, które będą - naszym zdaniem - proinflacyjne z uwagi na stymulację popytu konsumpcyjnego. Pominięcie tego efektu jest zapewne powodem, dla którego eksperci NBP są nieco bardziej optymistyczni w ocenie średniej inflacji w Polsce w przyszłym roku (3,3 proc. rdr) niż my" - zauważył Pachucki.

Zdaniem ING dla ewentualnych zmian w polityce pieniężnej w Polsce kluczowa będzie aktualizacja projekcji NBP w listopadzie tego roku. "Pozwoli ona na ocenę ilościową skutków dla PKB i inflacji jesiennej fali COVID-19 (naszym zdaniem będą one umiarkowane) oraz zmian zapowiedzianych w Polskim Ładzie (wtedy powinniśmy już poznać konkretne zapisy ustawowe proponowanych zmian)" - wskazał Pachucki.

