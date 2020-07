ING: Produkcja pobudzi wzrost PKB

Za wyższą dynamiką produkcji przemawia układ dni roboczych – w tym roku o dwa więcej niż w 2019 r. , a lepsza produkcja dodaje do tempa PKB w drugim kwartale 2020 r. ok. 0,5-0,23 pkt. proc. - ocenili ekonomiści banku ING Rafał Benecki Piotr Popławski.

GUS podał w poniedziałek, że czerwcu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 0,5 proc. w porównaniu z czerwcem ub. roku, kiedy to notowano spadek o 2,6 proc. do analogicznego okresu roku poprzedniego, natomiast w porównaniu z majem br. wzrosła o 13,9 proc.

Wedle Urzędu w okresie styczeń - czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 6,3 proc. niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano wzrost o 5,1 proc.

"W naszej ocenie za wyższą dynamiką produkcji przemawia układ dni roboczych - w tym roku o dwa więcej niż w 2019 r." - napisali ekonomiści.

"Co więcej w tym roku mylące mogą być też dane o produkcji energii elektrycznej" - dodali.

Zdaniem Beneckiego i Popławskiego w 2019 r. z uwagi na falę upałów pojawił się duży popyt na prąd do klimatyzacji. Ich zdaniem obecne lato jest jednak chłodniejsze i niższy popyt na energię nie oznaczał przedłużającego się załamania branż przetwórczych - produkcja w przetwórstwie przemysłowym podniosła się o 0,9 proc.

Ekonomiści uznali, że solidna dynamika produkcji przemysłowej może odzwierciedlać także dobrą sytuację eksporterów w czerwcu.

"W szacowaniu PKB za drugi kwartał 2020 r. dużą niewiadomą jest zachowanie sektora usług" - stwierdzili analitycy.

"NBP w swojej pesymistycznej projekcji założył duże spowolnienie w sektorze usług rynkowych, w drugim kwartale 2020 r." - dodali.

Według ekonomistów ta część gospodarki nie jest prawie w ogóle opisywana przez dane miesięczne. "Więcej na temat PKB za drugi kwartał 2020 r. będzie można powiedzieć po jutrzejszych danych o sprzedaży detalicznej" - skomentowali.

"Naszym zdaniem lepsza produkcja dodaje do tempa PKB w drugim kwartale 2020 r. około 0,5 pkt. proc. w porównaniu do bardzo pesymistycznego konsensusu albo o 0,23 pkt. proc. w porównaniu do naszych prognoz które były lepsze niż konsensus.