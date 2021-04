ING: przemysł jest odporny na kolejną falę pandemii

Odbicie w marcu jest znacznie silniejsze od oczekiwanego i przyspiesza, co pokazuje, że przemysł okazał się odporny na kolejną falę pandemii - ocenili ekonomiści ING w komentarzu do środowych danych GUS.

Według środowych danych GUS produkcja przemysłowa w marcu 2021 r. wzrosła w ujęciu rocznym w 27 spośród 34 działów.

Analitycy ING podkreślają, że z danych GUS wynika, iż w marcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła aż o 18,9 proc. rok do roku wobec 2,7 proc. rok do roku w styczniu, podczas gdy konsensusu prognoz wynosił 12,6 proc. rok do roku.

W ich ocenie, w osiągnieciu tych wyników pomogła niska baza, jeden dzień roboczy więcej, ale nie tylko, gdyż po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych wzrost produkcji przyspieszył do 2,3 proc. miesiąc do miesiąca z 0,4 proc. w lutym.

"Pokazuje to, że przemysł w Polsce coraz mocniej obecny w globalnych łańcuchach dostaw korzysta na stopniowym otwieraniu światowych gospodarek" - wskazują Rafał Benecki i Dawid Pachucki z ING.

ING zauważa, iż znaczne przyspieszenie dynamiki produkcji w marcu to efekt. m.in. rekordowych wyników produkcji pojazdów samochodowych (+54,3 proc. r/r), komputerów (+42,3 proc. r/r) czy mebli (+31,9 proc. r/r), a więc sektorów eksportowych.

Zdaniem analityków banku dane GUS wskazują, że branże zajmujące się produkcją dóbr konsumpcyjnych trwałych również mają się dobrze. Ich produkcja w marcu przyspieszyła do 52,1 proc. rok do roku z 13,3 proc. w lutym. Pozytywne jest odbicie o 26,6 proc. rok do roku produkcji dóbr inwestycyjnych po ich 3,5 proc. rok do roku spadku w lutym. W ich opinii jest to jednak w większym stopniu efekt niskiej bazy z ubiegłego roku.

Według ekonomistów ING na tak mocne dane o produkcji wpływ miało kilka czynników. Chodzi po pierwsze o silny popyt zagraniczny i eksport, gdyż gospodarka Eurolandu, podobnie jak polska, coraz słabiej reaguje na lockdowny i rozpoczął się już proces znoszenia restrykcji w Eurolandzie. Ponadto, wrócił popyt z Wielkiej Brytanii, gdyż w styczniu i lutym firmy i gospodarstwa domowe w UK korzystały jeszcze z zapasów zgromadzonych w 4. kwartale 2020 r. w obawie przed Brexitem.

Kolejnym czynnikiem jest wysoka produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych +52,1 proc. rok do roku, gdyż gospodarstwa domowe w Polsce i zagranicą wciąż kupują meble, sprzęt TV i pralki, a Polska jest hubem tych produktów.

Poza tym nastąpił restart przemysłu motoryzacyjnego po przestojach spowodowanych niedoborami mikroprocesorów, a polscy producenci-podwykonawcy raportują bardzo wysokie wzrosty. Do tego dołożyło się mocne ożywienie w handlu międzynarodowym poza Eurolandem, spowodowane przez wcześniejsze otwarcie w USA i dobrą koniunkturę w Azji i wreszcie - niska baza z ubiegłego roku.

Analiza ING wskazuje, że silne odbicie w przemyśle wspiera wzrost wynagrodzeń i generuje presję kosztową.

W marcu wzrost wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw przyspieszył do 8,0 proc. rok do roku z 4,5 proc. w lutym, co znacznie przewyższyło oczekiwania, które wskazywały na wzrost bliski 5,4 proc.

W ocenie ING, chodzi o to, że firmy wytwórcze, które relatywnie dobrze poradziły sobie ze skutkami pandemii, zdecydowały wypłacić premie kwartalne i bonusy. Rosły też wypłaty wynagrodzeń za nadgodziny - przyspieszenie produkcji, w zestawieniu z rosnąca ilością osób przebywających w marcu na kwarantannie, wymusiły niezbędne dostosowania. Możliwe, że również tutaj zadziałał efekt bazy, w marcu 2020 bonusy i premie mogły zostać zawieszone, opóźnione z powodu początku pandemii - wskazują analitycy.

Ekonomiści banku zwracają uwagę, że pomimo wzrostu produkcji, firmy nie zdecydowały się na razie na wzrost zatrudnienia. Względem lutego spadło ono nawet o 0,1 proc., a w ujęciu rok do roku było niższe o 1,3 proc., po 1,7 proc. spadku w lutym. Rynek oczekiwał tutaj spadku o 1,2 proc.

W ich opinii, rozlanie się trzeciej fali pandemii i dłuższe lockdowny mogły spowodować zwolnienia w sektorach usługowych; trzecia fala jednak wygasa, a firmy w Polsce, korzystające na otwieraniu się światowych gospodarek, powinny zacząć zwiększać zatrudnienie.

Narasta jednak presja kosztowa w gospodarce, co wkrótce będzie widoczne w silniejszym odbiciu CPI. Ponadto - wskazuje ING - silny wzrost wynagrodzeń i innych kosztów (surowców, frachtów) zwiększył presję na ceny hurtowe. PPI w marcu przyspieszył do 3,9 proc. rok do roku z 2,0 proc. w lutym.

"Oczekiwaliśmy przyspieszania, szybszego nawet niż rynek, ale wynik zaskoczył po wyższej stronie. Potwierdza to nasz scenariusz, że dynamicznemu odbiciu gospodarki po pandemii towarzyszyć będzie rosnąca presja kosztowa, która będzie generować szybszy wzrost CPI, wkrótce powyżej 4,0 proc. rok do roku" - zauważono.

Jak dodaje analiza ING, dobre wyniki produkcji w marcu dają szansę na lepszy PKB.

Mocna produkcja w marcu wskazuje, że spadek PKB w pierwszym kwartale 2021 r. mógł wynieść około -0,9 proc. rok do roku, co oznacza istotną poprawę wobec wcześniejszych oczekiwań oraz ostatniego kwartału 2020 r., kiedy PKB spadło 2,8 proc. rok do roku).

"To wstępny szacunek, czekamy jeszcze na jutrzejsze wyniki sprzedaży i budowlanki, by lepiej skalibrować prognozy. Utrzymujemy na razie naszą prognozę 4,5 proc. wzrostu PKB w skali całego 2021, której nie obniżyliśmy pomimo wybuchu trzeciej fali pandemii" - zaznaczyli Rafał Benecki i Dawid Pachucki z ING.

