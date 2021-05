ING: spadek PKB o 1,2 proc. r: r to wynik słabszy od oczekiwań, bez wpływu na całoroczną prognozę wzrostu

Spadek PKB o 1,2 proc. r/r w I kw. tego roku to wynik słabszy od oczekiwań i konsensusu (-0,9 proc. i -1 proc. r/r), jednak nie zmienia on prognozy całorocznej wzrostu PKB o 4,8 proc. - ocenili analitycy banku ING odnosząc się do piątkowych danych GUS.

Według ING optymistyczną informacją jest wzrost PKB w ujęciu kwartalnym, który wyniósł w pierwszym kwartale 2021 r. 0,9 proc. W swojej analizie eksperci banku ocenili, że I kw. bieżącego roku to początek trwałego odbicia PKB w ujęciu kwartalnym, oznaczający wyjście z recesji i rozpoczęcie okresu ekspansji.

Jak zwrócili uwagę, zaczęło się ono jeszcze przed zniesieniem ograniczeń gospodarczych związanych z pandemią.

"Gospodarka z każdym kolejnym miesiącem radzi sobie coraz lepiej ze skutkami ograniczeń administracyjnych" - czytamy w analizie.

Z danych GUS za I kw. 2021 r. wynika, że PKB spadł o 1,2 proc. r/r wobec -2,7 proc. r/r w IV kw. ub. roku. ING oceniło, że to wynik słabszy od oczekiwań i konsensusu (odpowiednio -0,9 proc. i -1 proc. r/r), jednakże ze względu na to, iż oczekiwania odnośnie pierwszego kwartału bieżącego roku ostatnio wzrosły, dane te nie mają wpływu na całoroczną prognozę banku zakładającą wzrost PKB o 4,8 proc. r/r.

"Oceniamy, że sytuacja w sektorach jest bardzo zróżnicowana" - stwierdzili analitycy ING, zwracając uwagę na fakt, że GUS nie podał danych szczegółowych. Przemysł, jak podkreślili, "dynamicznie rośnie w tempie 5-7 proc. r/r w okresie od IV kw. 2020 r. do I kw. 2021 r., jednakże w tym samym czasie sektor usług rynkowych w podobnym tempie kurczy się". Sektor usług najsilniej według specjalistów odczuwa efekty pandemicznych restrykcji - m.in. w takich branżach jak hotelarstwo i gastronomia, kultura, rozrywka i rekreacja oraz transport lokalny, edukacja, usługi naprawcze, poligrafia. "W tych sektorach widoczny jest największy wzrost restrukturyzacji i upadłości firm" - stwierdzono w analizie ING.

Silne odbicie notuje przemysł, szczególnie ten, który eksportuje - czytamy. "Pomaga ożywienie popytu w Europie, bardzo dobra koniunktura w globalnym handlu poza UE" - napisano. Obserwowany jest wzrost popytu z Wielkiej Brytanii, mocny jest popyt na konsumpcyjne dobra trwałe pochodzący od klientów w Polsce i zagranicą - ocenił bank ING. "W ostatnich miesiącach ma miejsce mocne odbicie sektora samochodowego i podwykonawców, chociaż doniesienia za kwiecień mówią o ponownych przestojach w związku z brakami procesorów" - wskazali analitycy.

Zdaniem ING kolejne miesiące przyniosą dalsze odbicie gospodarcze. Efekt odroczonego popytu przyniesie natomiast poprawę popytu krajowego i zagranicznego. "Doświadczenie krajów szybciej prowadzących proces szczepień sugeruje, że odbicie przebiega szybko i zaskakuje po wyższej stronie. Bierzemy to pod uwagę w naszych prognozach" - przekazał bank ING.

W opinii jego ekspertów jednak odbiciu gospodarczemu będzie towarzyszyć wciąż wysoka inflacja ze względu na duże wzrosty cen. "Uważamy, że tempo wzrostu cen pozostanie wysokie także w 2022 roku, bo oprócz odbicia gospodarczego i wysokich cen surowców za wysoką inflacją przemawia także duży impuls ze strony polityki budżetowej, jaki pojawi się wkrótce. Środki będą pochodzić z Funduszu Odbudowy, ale także z krajowego budżetu. Widzimy, że w Programie Konwergencji przygotowano miejsce na dodatkowe wydatki, może na nowy pakiet świadczeń socjalnych. To, niestety, będzie utrwalać proinflacyjną strukturę PKB" - napisano w analizie.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl