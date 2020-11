ING: spadek sprzedaży detalicznej dużo płytszy niż w I fali pandemii

Spadek sprzedaży detalicznej w październiku był dużo płytszy niż podczas pierwszej fali koronawirusa - wskazał ING Bank Śląski, komentując dane GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2020 r. spadła o 2,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 2,1 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 2,1 proc. rdr.

ING Bank Śląski wskazał, że sprzedaż detaliczna w październiku spadła realnie o 2,3 proc. rok do roku wobec 2,5 proc. rdr wzrostu we wrześniu. "Dane w ujęciu miesięcznym pokazują, że w październiku niewiele pozostało z boomu sprzedaży zanotowanego w drugim i trzecim kwartale 2020 roku, ale spadek był dużo płytszy niż na początku I fali" - napisano w komentarzu. Wskazano, że dane odsezonowane wskazują na przyspieszenie spadku sprzedaży do -2,1 proc. mdm.

"Poziom sprzedaży detalicznej w październiku realnie jest już ok. 4,0 proc. niższy niż w lutym, a więc wobec okresu sprzed pierwszej fali pandemii" - czytamy.

Napisano, że w październiku, podobnie jak we wrześniu, wzrósł udział sprzedaży w internecie. Zaznaczono jednak, że przynajmniej na razie internet nie zastąpi tradycyjnych kanałów sprzedaży. "Okresom wzrostu udziału sprzedaży przez Internet towarzyszyło dotychczas zmniejszenie wolumenu sprzedaży łącznej" - wyjaśniono.

Analitycy ING Banku analizując szczegółowe dane październikowe sprzedaży wskazują na duży spadek dynamiki samochodów, o 8,0 proc. rdr po 4,9 proc. rdr wzroście we wrześniu. Wskazują, że znacząco spadła również sprzedaż w kategorii paliwa i odzieży.

Zaznaczono, że wysokie tempa wzrostu sprzedaży utrzymują się w przypadku mebli, RTV i AGD - 11,9 proc. rdr w październiku wobec 8,6 proc. rdr we wrześniu. "To efekt przesunięcia popytu w kierunku dóbr trwałego użytku po wprowadzeniu ograniczeń w konsumpcji usług. Polacy zmuszeni do pracy i nauki w domu dostosowują też swoje lokale do nowej roli" - napisano.

Jak ocenia ING Bank, sprzedaż towarów radziła sobie znacznie lepiej (w październiku i na początku listopada) niż sprzedaż usług.

"Przed ogłoszeniem nowych środków ostrożności przez rząd Polacy prawdopodobnie robili zakupy na zapas. W tygodniu po ich ogłoszeniu obroty faktycznie spadły, ale utrzymały się na relatywnie wysokim poziomie. Zdecydowanie gorzej wygląda sytuacja w branżach usługowych: dane transakcyjne wskazują, że poziom obrotów np. w kulturze i rekreacji jest zbliżony do tego z drugie kwartału. Dlatego szacujemy, że w listopadzie najbardziej ucierpiały branże usługowe" - czytamy.

Zaznaczono, że ocena sytuacji gospodarczej przez firmy prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii jest już prawie tak zła jak w kwietniu br., kiedy odnotowano historyczne minima. "Podobnie jak w drugim kwartale 2020 r. usługi zanotują głębsza korektę, natomiast sprzedaż towarów mniejszą. Dzisiejsze dane pokazują, że szok w czwartym kwartale 2020 będzie płytszy niż ten odnotowany w drugim kwartale 2020" - wskazano.

W ocenie analityków ING Banku w czasie drugiej fali Covid-19 relatywnie mniej ucierpi także przemysł, ponieważ władze prowadzając ograniczenia starają się utrzymać koniunkturę w tym sektorze. Lepsze od oczekiwań były również dane dotyczące produkcji budowlano-montażowej. W październiku spadła ona o 5,9 proc. r/r wobec 9,8 proc. r/r spadku we wrześniu. "Relatywna poprawa to przede wszystkim efekt mniejszych spadków w grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej oraz robót specjalistycznych. Obserwowane przez nas dane o wypłatach środków unijnych wskazują na duży skok wypłaconych funduszy, 37,5 proc. r/r w trzecim kwartale 2020 i 6 proc. r/r w październiku.

Zaznaczono, że produkcja tego sektora ciągle jednak pozostaje wyraźnie poniżej poziomów z ubiegłego roku, chociaż pojawiają się już optymistyczne sygnały. "O ile we wrześniu po wyrównaniu sezonowym była ona na podobnym poziomie jak w sierpniu 2020, to w październiku odnotowała 1,8 proc. wzrost m/m. W ujęciu miesięcznym wzrosty kontynuują m.in. w przedsiębiorstwa zajmujące się wykonywaniem robót specjalistycznych, co może sugerować przyspieszenie inwestycji infrastrukturalnych w kolejnych miesiącach" - napisano.

Analitycy wskazują, że druga fala pandemii skutkowała gwałtownym zaostrzeniem restrykcji administracyjnych i ograniczeniem mobilności ludności w listopadzie. "Nasz indeks agregujący te dane jest obecnie ponad 20 pkt. poniżej średniej z października (to aż 2/3 spadku pomiędzy kwietniem i marcem 2020 kiedy nastąpiło uderzenie pierwszej fali Covid-19). Silnie spadły w listopadzie wyniki koniunktury GUS w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach. Również nasi partnerzy handlowi wprowadzili surowe ograniczenia, by powtrzymać kolejna falę zachorowań na Covid-19.