ING: średnioroczna inflacja w 2021 r. wyniesie 3,2-3,4 proc. rdr

Mniejszy wzrost cen to w dużej mierze efekt niższego niż w styczniu wzrostu cen energii - wskazują Rafał Benecki i Dawid Pachucki z ING w komentarzu do danych GUS nt. inflacji w lutym. Zdaniem ekonomistów średnioroczna inflacja w 2021 r. wyniesie 3,2-3,4 proc. rdr.

Główny Urząd Statystyczny podał w poniedziałek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2021 r. wzrosły rdr o 2,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny zwiększyły się o 0,5 proc. W styczniu, po przeszacowaniu koszyka wag, ceny rdr wzrosły o 2,6 proc., a mdm - o 1,3 proc.

Rafał Benecki i Dawid Pachucki zwrócili uwagę, że w lutym inflacja w Polsce spadła do 2,4 proc. rdr wobec 2,6 proc. w styczniu. "Rynek oczekiwał odczytu CPI na poziomie 2,5 proc." - przypomnieli ekonomiści. Według nich mniejsza podwyżka cen to w dużej mierze efekt niższego niż w styczniu wzrostu cen energii (4,1 proc. rdr wobec odpowiednio 6,1 proc.). Zaznaczyli, że obniżyła się też inflacja bazowa. "Do 3,5 proc. rdr w lutym wobec 3,7 proc. w styczniu i grudniu" - szacują.

Ekonomiści podkreślili, że GUS publikując dane za luty skorygował wagi w koszyku CPI do struktury konsumpcji w 2020 r. "W koszyku wzrósł udział cen żywności kosztem cen usług. Pomogło to obniżyć odczyt CPI za styczeń" - wyjaśnili.

Bank zaznaczył, że wzrost cen żywności (0,8 proc. rdr w styczniu i 0,6 proc. rdr w lutym) jest wyraźnie niższy niż cen usług (7,4 proc. rdr w styczniu i 7,0 proc. rdr w lutym).

"Spadek inflacji bazowej w lutym, do 3,5 proc. rdr z 3,7 proc. rdr) szacujemy jako ograniczony" - wskazali ekonomiści. W ich opinii jest on zasługą "mocnego efektu bazy z lutego 2020 r.". "Zważywszy na skalę spowolnienia w 2020 r. oceniamy tempo hamowania inflacji bazowej jako ograniczone" - wskazali.

Zdaniem Beneckiego i Pachuckiego niższy wzrost cen na początku roku jest przejściowy. "Inflacja bazowa będzie hamować w ograniczonym stopniu, z jednej będą działać opóźnione efekty recesji, ale z drugiej widać presję cenową w globalnych łańcuchach dostaw" - wyjaśnili. Ich zdaniem chiński PPI w tym roku może skoczyć do ok. 8 proc. rdr, "a więc osiągnąć szczyty z 2017 i 2011 roku".

Ekonomiści dostrzegają też "ryzyko po wyższej stronie dla cen surowców, tj. paliw i metali". Według nich w kolejnych miesiącach przestanie też działać niska baza dla cen żywności i cen paliw. "Średnioroczna inflacja w 2021 r. wyniesie 3,2-3,4 proc. rdr" - szacuje ING.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl