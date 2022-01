ING: średnioroczny wzrost inflacji w tym roku przekroczy nieco 8 proc.

Średnioroczny wzrost inflacji w 2022 roku będzie nieco wyższy od 8 proc., a w 2023 r. należy się spodziewać nadal podwyższonej CPI - prognozują analitycy ING w komentarzu do danych GUS. Ich zdaniem wysoką presję inflacyjną generuje przede wszystkim energia.

GUS poinformował w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021 r. wzrosły o 8,6 proc., licząc rok do roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,9 proc.

Rafał Benecki i Adam Antoniak, ekonomiści ING, wskazali w piątkowym komentarzu, że główne powody dalszego wzrostu inflacji w stosunku do listopada to przede wszystkim wyraźnie wyższy wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (8,6 proc. r/r v.s 6,4 proc. r/r), który odpowiadał za 0,6 pp wzrostu rocznego wskaźnika inflacji względem listopada. Według ich szacunków pozostałe 0,2 pp to efekt wyższej inflacji bazowej, która sięgnęła ok. 5,3 proc. rok do roku.

"Dynamika cen żywności w grudniu (2,3 proc. m/m) to konsekwencja splotu wzrostów cen szeregu kategorii produktów. Znacząco drożało pieczywo i mąka, mięso (zwłaszcza drób i wołowina), owoce i warzywa oraz tłuszcze zwierzęce (w tym masło). Co ciekawe, pomimo obniżki stawek akcyzy w ostatniej dekadzie grudnia, GUS odnotował tylko nieznaczne spadki cen benzyn i oleju napędowego oraz wzrosty LPG" - poinformowali eksperci. Ich zdaniem dalszy dynamiczny wzrost cen miał miejsce w restauracjach i hotelach.

Analitycy podkreślili, że obserwowany wzrost inflacji ma szeroko zakrojony charakter. "Wśród głównych kategorii CPI wzrost cen poniżej 3 proc. obserwujemy tylko w przypadku odzieży i obuwia, gdzie przez poprzednie 10 lat notowano spadki w ujęciu rocznym" - zaznaczyli w swoim komentarzu przedstawiciele ING.

Zwrócili uwagę, że wysoką presję inflacyjną generuje przede wszystkim energia (nośniki energii i paliwa), która w grudniu ub.r. była o ok. 20 proc. droższa niż rok wcześniej. Powoduje to - jak dodali - wzrost cen produkcji oraz transportu, który zaczyna się stopniowo przekładać na ceny innych towarów oraz usług.

W opinii Beneckiego i Antoniaka wydłużenie w czasie Tarczy Antyinflacyjnej 1.0 i jej rozszerzenie (tarcza 2.0) spłaszczają ścieżkę inflacji w pierwszej połowie 2022 r., jednak przywrócenie stawek VAT do wyjściowych poziomów może wygenerować lokalny szczyt inflacji w sierpniu o blisko 10 proc. rdr. "W tym kontekście bardzo prawdopodobne jest wydłużenie obowiązywania tarcz i/lub też stopniowym przywracaniu stawek VAT na poszczególne towary. Decyzje będą m.in. uzależnione od kondycji budżetu oraz kształtowania się cen netto produktów objętych czasowymi obniżkami stawek VAT" - wskazali.

Analitycy ING prognozują, że średnioroczny wzrost inflacji w 2022 roku będzie nieco wyższy od 8 proc., a w 2023 roku spodziewają się nadal podwyższonej CPI (ok. 6 proc. rdr).

"Jesteśmy dalecy od prostych diagnoz zakładających, że całość inflacji to efekt zewnętrznych szoków podażowych. Zwracamy uwagę, że szok podażowy padł na podatny grunt w postaci dynamicznie rosnącego popytu konsumpcyjnego i ciasnego rynku pracy, co ułatwia przenoszenie wyższych kosztów na ceny wyrobów gotowych. Dodatkowo przy ciasnym rynku pracy rośnie ryzyko rozkręcenia spirali cenowo-płacowej" - poinformowali analitycy.

Ich zdaniem obecnie mamy do czynienia z jesienno-zimową falą szoków podażowych, po której podobnie jak w 2021 nastąpi fala przenoszenia wyższych kosztów przez firmy na ceny detaliczne (to efekty drugiej rundy). Jest to możliwe, bo bariera popytu jest niska - dodali.

"W efekcie w dalszym ciągu pozostaje znacząca przestrzeń do zacieśniania polityki pieniężnej, a na lutowym posiedzeniu RPP stopy procentowe wzrosną o co najmniej 50 pb. Podczas ostatniej konferencji prasowej prezes A.Glapiński (prezes NBP Adam Glapiński - PAP) mówił, że stopy NBP na poziomie 3 proc. nie byłyby problemem dla gospodarki, a w przypadku korzystnej koniunktury stopy mogą zostać podniesione nawet do 4 proc., co jest naszym scenariuszem bazowym na 2022" - podsumowali.

