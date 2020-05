ING: Stabilna inflacja bazowa, ale silne spowolnienie konsumpcji i inwestycji

Na spadek inflacji miały wpływ ceny żywności i paliwa, a spadek popytu będzie skutkował niższą inflacją także w kolejnych miesiącach. Dane GUS o PKB sugerują z kolei, że już w I kwartale wpływ pandemii na gospodarkę był już stosunkowo silny - skomentowali ekonomiści ING.

"Według wstępnego szacunku inflacja CPI obniżyła się w maju z 3,4 proc. do 2,9 proc. rok do roku, blisko rynkowych prognoz (3 proc.) i naszych oczekiwań (2,9 proc. rok do roku)" - napisali w komentarzu ekonomiści ING: Rafał Benecki, Jakub Rybacki oraz Piotr Popławski.

Ich zdaniem największe spadki widoczne były wśród cen żywności, których dynamika wzrostu obniżyła się z 7,4 proc. do 6,1 proc. rok do roku. "To odjęło ponad 0,3 pkt. proc. z CPI" - czytamy. "Niższe w ujęciu rocznym były również ceny paliw, które odpowiadały za dalsze 0,2 pkt. proc." - dodali ekonomiści.

Benecki wraz ze współpracownikami ocenili, że bieżące dane sugerują niewielkie zmiany inflacji bazowej i najprawdopodobniej dalej utrzymała się w okolicach 3,6 proc. rok do roku.

"Należy jednak pamiętać, że zmiany cen usług przedsiębiorstw objętych restrykcjami szacowane są za pomocą metod statystycznych i nie obrazują zachodzących zmian cen związanych z epidemią" - napisali.

"Efekt ten prowadzi prawdopodobnie do zawyżania szacunku przez kategorie związane z turystyką, transportem lotniczym etc." - oszacowali. Ekonomiści dodali, że z uwagi na niższy popyt można spodziewać się skokowego spadku inflacji bazowej po zniesieniu restrykcji, najprawdopodobniej w czerwcu.

Wedle ekspertów z ING spadek popytu będzie skutkował niższą inflacją także w kolejnych miesiącach. "Prognozujemy, że CPI na koniec roku kształtować się będzie w okolicach 1,2 proc. rok do roku, tj. poniżej celu inflacyjnego NBP" - oszacowali.

"Średnia inflacja w 2020 wyniesie około 2,8 proc. rok do roku, już w lipcu wróci do celu na poziomie 2,5 proc. rok do roku, a w grudniu 2020 r. i pierwszym kwartale 2021 r. spadnie poniżej dolnego przedziału wahań wokół celu NBP" - podsumowali.

"Według drugiego szacunku PKB w pierwszym kwartale 2020 r. wzrósł o 2,0 proc. rok do roku, nieznacznie wyżej niż sugerował wstępny szacunek (1,9 proc.)" - napisali w komentarzu ekonomiści ING.

Ich zdaniem komponenty PKB, które utrzymały wzrost PKB w pierwszym kwartale, to konsumpcja prywatna i publiczna, a ich wkład do PKB wyniósł odpowiednio po 0,7 i 0,8 pkt. proc.

"Dodatkowo eksport netto wniósł 0,4 pkt. proc. Inwestycje wyglądały słabo już w pierwszym kwartale, ich wkład spadł do 0,1 pkt. proc. z 1,5 pkt. proc. w czwartym kwartale 2019 r." - ocenili Benecki z zespołem.

"W porównaniu do czwartego kwartału 2019 r. wkład wydatków konsumpcyjnych spadł z 1,6 do 0,7 pkt. proc., inwestycji z 1,5 pkt. proc. do 0,1 pkt. proc." - napisali w analizie. "Wyraźnie pogorszył się też eksport netto - kontrybucja tej kategorii obniżyła się z 2,0 do 0,4 pkt. proc." - dodali.

Ich zdaniem to i tak lepszy wynik niż sugerowały dane o bilansie płatniczym. "Wynik po części skompensował jednak wzrost zapasów - w porównaniu do czwartego kwartału 2019 r. wkład tej kategorii do wzrostu podniósł się z -2,5 pkt. proc. do zera" - oszacowali.

Ekonomiści napisali, że dane sugerują, że już w pierwszym kwartale 2020 r. wpływ pandemii na gospodarkę był stosunkowo silny, a restrykcje w działalności objęły jednak tylko 2 tygodnie marca. "Dane z kwietnia pokazują załamanie sektora przemysłowego i wydatków konsumpcyjnych. Dane o zapotrzebowaniu na energię elektryczną, czy odwiedzinach w sklepach sugerują ograniczone odbicie w maju" - ocenili.

Dlatego w drugim kwartale spodziewamy się głębokiego spadku PKB. Naszym zdaniem o 9-10 proc. rok do roku w drugim kwartale 2020 r. oraz 4,5 proc. w całym 2020 r." - dodali.