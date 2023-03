ING: w marcu możliwe pogłębienie rocznych spadków sprzedaży detalicznej

W marcu będziemy mieli najprawdopodobniej do czynienia z pogłębieniem się rocznych spadków sprzedaży detalicznej - ocenił bank ING, komentując wtorkowe dane GUS. Zdaniem analityków po słabym dla konsumpcji IV kwartale 2022 r. przyszedł prawdopodobnie jeszcze gorszy I kwartał br.

Jak przekazał we wtorek Główny Urząd Statystyczny, sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lutym 2023 r. spadła o 5,0 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym - o 3,6 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła natomiast w ubiegłym miesiącu o 10,8 proc. rdr.

Adam Antoniak z banku ING zwrócił uwagę, że dane odsezonowane wskazują na spadek sprzedaży o 4,1 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. "Dane o sprzedaży towarów wyraźnie wskazują, że wysoka inflacja coraz wyraźniej odciska negatywne piętno na realnych dochodach do dyspozycji gospodarstw domowych, co przekłada się na spadek wydatków konsumpcyjnych" - zaznaczył.

Jak zauważył, o ile przez większą część ubiegłego roku słabej sprzedaży dóbr trwałego użytku towarzyszył wzrost sprzedaży dóbr pierwszej potrzeby (żywność, farmaceutyki, odzież), to obecnie widać, że konsumenci ograniczają zakupy także zakupy dóbr podstawowych.

Drugi miesiąc z rzędu spadła sprzedaż żywności - w lutym o 4,6 proc. rdr. - dodał Antoniak. "Z kolei głęboki spadek cen paliw (26,2 proc. rdr) należy wiązać z bardzo wysoką bazą odniesienia" - stwierdził ekonomista. Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. "byliśmy świadkami szturmu konsumentów na stacje paliw". Sprzedaż paliw wzrosła wówczas o 23,1 proc. mdm - dodał.

W ocenie eksperta krótkoterminowe perspektywy dla sprzedaży detalicznej rysują się niekorzystnie. "W marcu mamy do czynienia z bardzo wysoką bazą odniesienia, gdyż napływ uchodźców przyczynił się przed rokiem do zwiększonych zakupów odzieży (+26,6 proc. mdm), farmaceutyków (+11,4 proc. mdm) i żywności (+12,4 proc. mdm)" - zaznaczył. Według niego "będziemy więc mieli najprawdopodobniej do czynienia z pogłębieniem się rocznych spadków sprzedaży w marcu 2023 r.".

"Po słabym dla konsumpcji IV kw. 2022 r. przyszedł prawdopodobnie jeszcze gorszy I kw. 2023 r." - ocenił ekonomista. W połączeniu z poniedziałkowymi danymi o spadku produkcji przemysłowej, z najnowszych danych "wyłania się obraz spadku PKB w I kw. 23 r., przy czym jego skala może się okazać głębsza niż oczekiwane przez nas 1 proc. rdr" - wskazał.

Zaznaczył, że pozytywnym zaskoczeniem pozostają wyniki budownictwa, "co sugeruje utrzymywanie się na solidnym poziomie aktywności inwestycyjnej".

