ING: występują problemy z działaniem Mojego ING

Są problemy techniczne z działaniem bankowości internetowej i aplikacji mobilnej Moje ING - poinformował w poniedziałek ING Bank Śląski. Zaznaczył, że płatności kartą w terminalach płatniczych "powinny" działać prawidłowo

Jak wskazano na stronie internetowej logowanie do bankowości i aplikacji mobilnej jest utrudnione. Napisano, że po zalogowaniu dostępne są jedynie podstawowe usługi, jak salda kont i zlecanie przelewów. "Nie ma możliwości płacenia kodami BLIK i brak jest dostępu do modułu Makler. Nie działają wpłaty gotówki we wpłatomatach i płatności kartami w internecie, które są dodatkowo potwierdzane jednorazowym kodem SMS (3D Secure)" - czytamy na stronie banku.

Zaznaczono, że płatności kartą w terminalach płatniczych "powinny działać prawidłowo". "Staramy się jak najszybciej rozwiązać problem. Będziemy na bieżąco informować o rozwoju sytuacji" - napisano.

