ING: wyższa inflacja bazowa może się utrzymywać w kolejnych miesiącach

Wrześniowe odbicie inflacji bazowej jest możliwe dzięki gigantycznemu impulsowi fiskalnemu, który podniósł tempo konsumpcji. Inflacja bazowa może się utrzymać na podwyższonym poziomie również w kolejnych miesiącach - ocenili ekonomiści ING.

GUS w ostatecznym odczycie potwierdził wstępny szacunek, zgodnie z którym inflacja CPI we wrześniu wyniosła 3,2 proc. rdr wobec 2,9 proc. rdr w sierpniu.

"Wyższy we wrześniu wzrost cen w ujęciu rocznym to przede wszystkim efekt szybszego wzrostu cen komponentów bazowych inflacji" - ocenili Rafał Benecki i Dawid Pachucki z ING.

"Szacujemy, że inflacja bazowa w wrześniu wzrosła do 4,3 proc. rdr wobec 4 proc. rdr w sierpniu" - dodali.

Ich zdaniem w ujęciu rocznym tempa wzrostu cen żywności były niższe, paliw zbliżone do tych z sierpnia a energii wzrosły.

"Dane szczegółowe pokazują, że mocny wzrost inflacji bazowej we wrześniu spowodowały ceny usług, gdzie inflacja w ujęciu rocznym przyspieszyła o 0,6 pkt. proc. z 6,6 proc. rdr w sierpniu do 7,2 proc. rdr we wrześniu" - napisali ekonomiści.

Wedle ekonomistów źródłem tego wzrostu jest wyraźne przyspieszenie wzrostu cen usług telekomunikacyjnych, inflacja w kategorii łączność wzrosła o 2,1 pkt. proc. z 3,4 proc. rdr w sierpniu do 5,5 proc. rdr we wrześniu.

Według Rafała Beneckiego i Dawida Pachuckiego o 1,4 pkt. proc. przyspieszył wzrost cen w kategorii "kultura i rekreacja" w związku z ogromnym wzrostem kosztów opłat radiowo-telewizyjnych: z 2,2 proc. rdr w sierpniu do 3,6 proc. rdr we wrześniu.

"Rosną też koszty wyposażenia mieszkań, w tym mebli i AGD" - stwierdzili. "Widzimy także wzrost cen w kategorii transport, to zasługa wyższej inflacji cen paliw, ale także usług transportowych aż o 5 pkt. proc. To prawdopodobnie odbicie cen biletów lotniczych - miesiąc wcześniej zanotowały duży spadek" - dodali.

Ekonomiści ocenili, że struktura wzrostu inflacji bazowej wskazuje, że może się ona utrzymać na podwyższonym poziomie również w kolejnych miesiącach.

"Wrześniowe odbicie inflacji bazowej jest możliwe dzięki gigantycznemu impulsowi fiskalnemu, który podniósł tempo konsumpcji z -10,9 proc. rdr w II kwartale 2020 r. do 0/+1 proc. rdr w III kwartale 2020" - stwierdzili Benecki i Pachucki.

"Obecnie ma miejsce ponowny wybuch pandemii, który nie służy gospodarce, jeżeli GUS ponownie przejdzie na szacowanie cen ponieważ ankieterzy nie będą działać w terenie, to taka operacja przedłuży obecne trendy cenowe" - dodali.

W ocenie ekonomistów bez elementu epidemiologicznego modele pokazywały spadek inflacji bazowej w okolice celu NBP (2,5 proc. rdr) dopiero w drugiej połowie 2021 r.

"Oczekujemy, że średnio w IV kwartale CPI wzrośnie 3 proc. rdr." - oszacowali.

Zdaniem Beneckiego i Pachuckiego w I kwartale przyszłego roku, w związku z efektami bazy dla paliw i żywności, wzrost cen zwolni do 2,5 proc. rdr, jednak w całym 2021 r. ceny średnio zwiększą się o 2,8 proc. rdr.

"Spadek inflacji spowodowany przez Covid-19 będzie mniejszy niż dotychczas oczekiwany" - stwierdzili ekonomiści.

"Średnia inflacja w 2021 r. będzie zdecydowanie wyższą niż wyjątkowo niskie prognozy NBP na 2021 r. (1,5 proc. rdr), ale to nie zmienia faktu, że Rada Polityki Pieniężnej będzie gotowa do dalszego luzowania, głównie przez skup aktywów" - podsumowali.