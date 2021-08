ING: wzrost zatrudnienia zahamowany przez zwolnienia z firm

W lipcu 2021 r. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie zbliżonym do tego z czerwca. To efekt zwolnień w firmach, którym wygasła ochrona miejsca pracy w ramach Tarczy Finansowej – wynika z komentarza Banku ING do środowych danych GUS.

Jak poinformował GUS w środę, w lipcu 2021 r. przeciętnie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,8 proc. r/r i wyniosło 6361,7 tys. W stosunku do czerwca 2021 r. zatrudnienie pozostało na podobnym poziomie, podczas gdy w czerwcu i maju zatrudnienie w stosunku do poprzednich miesięcy rosło po 0,3 proc.

"Spodziewaliśmy się takiego odczytu, ale konsensus prognoz był zdecydowanie bardziej optymistyczny (2,0 proc. r/r). Powodem rozczarowującego wyniku było naszym zdaniem wygaśnięcie ochrony miejsce pracy z Tarczy Finansowej 1.0 PFR. Firmy, które z niej skorzystały, nie muszą już utrzymywać zatrudnienia na niezmienionym poziomie, pod sankcją zwrotu części otrzymanych środków" - napisano w komentarzu Banku ING do danych GUS.

Zdaniem ekonomistów tego banku, w kolejnych miesiącach dalsze zwolnienia w niektórych branżach będą wpływać na ogólną sytuację na rynku pracy.

"Wprawdzie mamy teraz okres korzystnej koniunktury, sprzyjającej przyjmowaniu pracowników, ale część branż będzie musiała się zrestrukturyzować. Na przykład branże związane z obsługą nieruchomości biurowych, gdyż praca zdalna pozostanie z nami na dłużej. Jeszcze przez kilka miesięcy będzie to barierą wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw" - oszacowano w komentarzu ING.

GUS podał także dane o płacach. W lipcu przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 8,7 proc. r/r i wyniosło 5851,87 zł brutto.

"Dynamika płac obniżyła się z 9,8 na 8,7 proc., głównie ze względu na efekty bazy z ubiegłego roku. Wydźwięk tych danych jest raczej pozytywny. Mimo wygaśnięcia ochrony miejsc pracy płace wzrosły w miarę solidnym tempie, choć nie widać też dużej presji płacowej spowodowanej wysokim poziomem inflacji" - wskazano w komentarzu Banku ING.

