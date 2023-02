ING: za deficyt obrotów bieżących odpowiada głównie negatywne saldo obrotu towarami

Za wysoki deficyt obrotów bieżących w grudniu odpowiadało w głównej mierze wysokie negatywne saldo w obrocie towarami. Wartość importu przekroczyła wartość eksportu o 2,7 mld euro (rok wcześniej było to 2,3mld euro) - zwracają uwagę analitycy ING w komentarzu do danych NBP o deficycie na rachunku bieżącym.

Jak dodano w komentarzu, towarzyszyła temu tradycyjna nadwyżka na rachunku usług i sezonowe pogorszenie salda dochodów pierwotnych. Niski był natomiast deficyt na rachunku dochodów wtórnych (93 mln euro).

ING wskazuje, że deficyt obrotów bieżących wyniósł w grudniu 2,5 mld euro i był wyraźnie głębszy od konsensusu rynkowego (1,6 mld euro) oraz prognozy banku (1,4 mld euro).

"Zrewidowane dane wskazują, że w listopadzie obroty bieżące zamknęły się nadwyżką 0,3 mld euro. Szacujemy, że w ujęciu dwunastomiesięcznym deficyt zawęził się do ok. 3,1 proc. PKB z 3,4 proc. PKB po listopadzie, ale był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2021, kiedy wyniósł 1,4 proc. PKB" - podano w komentarzu.

ING zwraca uwagę, że grudzień przyniósł dalszy spadek tempa wzrostu obrotów handlowych, co związane było z m.in. z wolniejszym wzrostem cen transakcyjnych w warunkach spadku cen szeregu surowców, mniejszą liczbą dni roboczych niż w grudniu 2021 oraz mniejszą skalą osłabienia złotego względem walut obcych w ujęciu rocznym. Eksport wyrażony w euro wzrósł o 11,5 proc. r/r, a import o 12,1 proc. r/r. Import ponownie rósł szybciej od eksportu, a na wartości obrotów przede silny wpływ miały zmiany cen.

W komentarzu podano, że poprawa w funkcjonowaniu globalnych łańcuchów dostaw sprzyja odrabianiu zaległości produkcyjnych w niektórych branżach, w tym m.in. w samochodowej. Podobnie jak w poprzednich miesiącach wysoki wzrost sprzedaży eksportowej obserwowano w przypadku części samochodowych (w tym baterii litowo-jonowych) oraz samych pojazdów. Ponadto przebieg kryzysu energetycznego w Europie jest mniej ostry od wcześniejszych obaw, co przekłada się na wolniejsze niż wcześniej zakładano pogorszenie koniunktury na głównych rynkach eksportowych. Po stronie importu nadal pierwsze skrzypce grają zmiany cen paliw, które wg NBP w grudniu odpowiadały za ponad 70 proc. wzrostu wartości importu ogółem.

Jak podaje ING, obserwowane w ostatnich miesiącach odwrócenie trendu w zakresie deficytu obrotów bieżących w relacji do PKB jest czynnikiem pozytywnym dla perspektyw złotego. Skala nierównowagi zewnętrznej mierzona 12-miesięcznym deficytem obrotów bieżących do PKB zmniejszyła się z 3,5 proc. w połowie 2022, do 3,1 proc. na koniec roku.

"Oczekujemy, że w nadchodzących miesiącach względnie solidnym wynikom eksportu będzie towarzyszyło relatywnie większe osłabienie importu, który w Polsce charakteryzuje się większą wrażliwością na zmiany koniunktury. Przy mniej niekorzystnym terms of trade powinno to przełożyć się na dalsze ograniczenie deficytu obrotów bieżących do ok. 2,5 proc. na koniec 2023. Główne ryzyka w kierunku większej skali nierównowagi zewnętrznej to wydatki na zakup uzbrojenia i ewentualne ponowne znaczące wzrosty cen importowanych surowców" - uważają analitycy ING.

