ING: zaskakująco niska nadwyżka w obrotach bieżących bilansu płatniczego w maju

Nadwyżka w obrotach bieżących w maju, która według danych NBP wyniosła 60 mln euro, okazała się wyraźnie niższa niż konsensus prognoz. Mocny wzrost importu to efekt ożywienia popytu krajowego po zniesieniu restrykcji epidemicznych - informuje ING Bank Śląski w środę.

"Po długiej serii bardzo mocnych danych bilansu płatniczego, powrót rachunku obrotów bieżących niemal do równowagi jest sporym zaskoczeniem. Mocny wzrost importu to efekt ożywienia popytu krajowego po zniesieniu restrykcji epidemicznych" - podano w informacji banku.

Według analityków ING to kolejny sygnał - po danych GUS o PKB za pierwszy kwartał tego roku - sugerujący ujemny wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2021. Zdaniem analityków oznacza to, że wymiana handlowa będzie hamować wzrost PKB w br., podczas gdy w 2020 mocno go napędzała, a handel zagraniczny zadziałał jako amortyzator szoku gospodarczego.

"Dane za maj sugerują mocną odbudowę krajowej konsumpcji i prawdopodobnie inwestycji w drugim kwartale 2021. Jednocześnie potwierdzają solidny wzrost sprzedaży eksportowej w maju przy stosunkowo słabej odbudowie produkcji przemysłowej w strefie euro i w szczególności w Niemczech. Dzisiejszy odczyt będzie raczej neutralny dla złotego, jego kurs kształtują ostatnio trendy na rynkach globalnych i nastawienie w polityce pieniężnej" - wskazali analitycy ING.

Dodali, że w obrotach towarowych Polska odnotowała w maju istotnie niższą nadwyżkę (0,2 mld euro) niż w kwietniu (1,3 mld euro) i w maju 2020 (1,4 mld euro). Wzrosty eksportu (42 proc. r/r) i importu (54 proc. r/r) towarów, wyrażone w euro, okazały się bardzo zbieżne z prognozami ING Banku Śląskiego.

"Wysokie dynamiki wynikają w dużej mierze z niskiej bazy odniesienia za maj 2020. Warto odnotować, że import rośnie szybciej niż eksport po raz pierwszy od kwietnia 2020" - czytamy.

Jak podaje ING Bank Śląski, w pozostałych kategoriach rachunku obrotów bieżących zanotowano 1,8 mld euro nadwyżki w wymianie usługowej oraz deficyty: w dochodach pierwotnych 1,7 mld euro i dochodach wtórnych 0,2 mld euro.

