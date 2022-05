ING: zmiana stanu zapasów odpowiadała za 7,7 pkt. proc. rocznego wzrostu PKB

Zmiana stanu zapasów odpowiadała za 7,7 pkt. proc. rocznego wzrostu PKB. W średnim terminie nie jest to do utrzymania - ocenili analitycy banku ING odnosząc się do najnowszych danych GUS.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny podał, że w I kw. br. tempo wzrostu PKB wyniosło 8,5 proc. rdr. Natomiast w ujęciu kwartalnym polska gospodarka rozwijała się w tempie 2,5 proc.

"Dodatnia luka produktowa rozszerzyła się (...), tempo i struktura wzrostu PKB były proinflacyjne, co obok rosnących kosztów napędzało wzrost cen" - wskazano w komentarzu analityków ING.

Ich zdaniem "w strukturze wzrostu ważną rolę nadal odgrywa konsumpcja (6,6 proc. rdr)". "Rozczarowaniem są wyniki inwestycji (4,3 proc. rdr). Show kradnie zmiana stanu zapasów, która odpowiadała aż za 7,7 pkt. proc. rocznego wzrostu PKB. W średnim terminie jest to nie do utrzymania" - zauważyli.

Wskazali, że nadchodzące kwartały przyniosą wyhamowanie wzrostu PKB, jednak wysoki punkt startowy powoduje, że w całym 2022 wzrost uśredni się w okolicach 4,7 proc., a PKB wróci w okolice potencjału w 2 poł. 22".

