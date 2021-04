Inicjatywa Polska proponuje powołanie Rady Kontroli Krajowego Planu Odbudowy

Inicjatywa Polska, jedno z ugrupowań tworzących klub KO, chce utworzenia "Rady Kontroli Krajowego Planu Odbudowy", która monitorowałaby sposób wydatkowania środków z KPO. W skład Rady mieliby wejść m.in. przedstawiciele prezydenta, klubów parlamentarnych i NGOs.

iPL zamierza złożyć w Sejmie projekt ustawy w tej sprawie.

Inicjatywa Polska zaprezentowała w czwartek pakiet propozycji na rzecz poprawy sytuacji pracowników po pandemii COVID-19. Wśród jej postulatów znalazła się m.in. likwidacja Funduszu Kościelnego.

Liderka iPL Barbara Nowacka przypomniała na konferencji prasowej, że w najbliższą sobotę 1 maja obchodzone będzie Święto Pracy. Jak dodała, to z tej właśnie okazji jej formacja proponuje pakiet rozwiązań dla pracowników. "1 maja to ten czas, kiedy prawdziwa lewica, nie ta dilująca z rządzącymi, powinna się o nich upomnieć. I my to będziemy robić" - powiedziała Nowacka.

Inicjatywa Polska przygotowała m.in. projekt ustawy w sprawie powołania "Rady Kontroli Krajowego Planu Odbudowy"; w KPO zaplanowano wydatkowanie środków z unijnego Funduszu Odbudowy. W składzie Rady mieliby się znaleźć przedstawiciele: prezydenta RP, klubów parlamentarnych, organizacji pozarządowych oraz ważnych organizacji dla funkcjonowania państwa, np. Polskiej Akademii Nauk.

"Tak stworzony mechanizm kontroli, który pozwoli wydatkować pieniądze w sposób właściwy i skuteczny, nie tylko patrzeć czy zgadzają się rachunki, ale czy te wydatki mają sens i są sprawiedliwe, uważamy za najlepsze rozwiązanie" - podkreśliła Nowacka.

Poseł Dariusz Joński zaprezentował szczegóły pakietu "Aktywna Praca". Inicjatywa Polska chce m.in. utworzenia centrów aktywizacji zawodowej w miejsce obecnych urzędów pracy oraz internetowej darmowej bazy ofert pracy dla osób aktywnie poszukujących pracy. Proponuje ponadto, by osoby, które stracą pracę w czasie pandemii COVID-19 otrzymywały przez sześć miesięcy 80 proc. wynagrodzenia. Chce również wprowadzić wynagrodzenia dla stażystów w wysokości poziomu minimalnego wynagrodzenia krajowego.

Jednym ze źródeł finansowania propozycji iPl miałyby być środki, które budżet państwa zaoszczędziłby dzięki likwidacji Funduszu Kościelnego.

We wtorek przedstawiciele Lewicy spotkali się z premierem Mateuszem Morawieckim w sprawie Funduszu Odbudowy i związanego z nim Krajowego Planu Odbudowy. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele klubu PiS. Obie strony porozumiały się w sprawie poparcia dla KPO. Według europosła Roberta Biedronia, rząd zgodził się na wszystkie warunki Lewicy zaproponowane do KPO.

Negocjacje Lewicy z rządem skrytykowali we wtorek politycy Koalicji Obywatelskiej. "Od samego początku wspólnie z @KosiniakKamysz (Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - PAP) proponowaliśmy całej opozycji wspólne postawienie twardych warunków ws. KPO. Niektórzy jednak woleli w ciemno deklarować poparcie. Gdy dostali łomot, dorobili na szybko warunki i postanowili poudawać opozycję. Szkoda że koncesjonowaną" - napisał na Twitterze lider PO Borys Budka.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl