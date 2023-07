Innowacje dla wody poszukiwane. Do wzięcia 220 mln zł

Poprawa efektywności użytkowania i zarządzania zasobami wody to jedno z największych wyzwań, z jakim mierzymy się w Polsce. Właśnie ruszył konkurs na innowacje, które pomogą mu sprostać.

220 mln zł na innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w II konkursie ogłoszonym w ramach Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG.

Poszukiwane są innowacje w trzech obszarach: woda w środowisku (obejmujący bioróżnorodność i bioproduktywność), woda w mieście oraz żegluga śródlądowa.

Nabór wniosków ruszy 31 lipca. Zgłoszenia można będzie składać do 31 października 2023 r.

W dobie kryzysu energetycznego narasta problem związany z innym, kluczowym dla egzystencji każdego człowieka zasobem, jakim jest woda.

Polska jest tu w wyjątkowo trudnym położeniu, gdyż nasze zasoby wodne są ograniczone, średnio trzykrotnie mniejsze niż w większości krajów europejskich. Dodatkowe zagrożenie stanowi rosnące zapotrzebowanie na wodę dobrej jakości w wyniku rozwoju rolnictwa, przemysłu, procesu urbanizacji, intensywnej rekreacji i turystyki – negatywnie wzmacniane przez zmiany klimatu.

Dlatego tak ważne jest, by nauczyć się efektywnie gospodarować tym cennym zasobem. Kluczową rolę do odegrania mają tu innowacje.

– Wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w naszym kraju to jedno z największych wyzwań rozwojowych Polski – mówi Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Centrum ogłosiło właśnie nabór do II konkursu w ramach Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG, w którym startować mogą konsorcja z udziałem jednostek naukowych, przedsiębiorstw lub innych podmiotów, takich jak np. samorządy.

Pula konkursu jest spora, bo na innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej NCBR przeznaczy 220 mln zł.

- Po zidentyfikowaniu kluczowych potrzeb, inwestujemy w opracowanie niezbędnych narzędzi i systemów. Jestem przekonany, że innowatorzy z entuzjazmem włączą się w te prace, podobnie jak to miało miejsce w przypadku I konkursu HYDROSTRATEG – mówi Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Środowisko, żegluga i miasto. Wiele problemów z wodą

Problemy polskiej gospodarki wodnej są rozległe i naglące. Główne bolączki to niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość. Stąd II konkurs adresuje trzy kluczowe obszary badawcze wskazane w Programie HYDROSTRATEG. Są to: woda w środowisku (obejmujący bioróżnorodność i bioproduktywność), woda w mieście oraz żegluga śródlądowa.

W pierwszym z nich zadanie będzie polegało na opracowaniu i wdrożeniu systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

W obszarze „Woda w mieście” do rozwiązania wskazano problemy dotyczące retencji w systemach kanalizacji ogólnospławnej bądź retencji w sieciach kanalizacji deszczowej.

Dofinansowanie w obszarze „Żegluga śródlądowa” można zaś uzyskać na projekt demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych lub projekt w postaci demonstratora polegający na zaplanowaniu węzła wodnego w konkretnym mieście leżącym nad drogą wodną o szczególnym znaczeniu transportowym.

Poszukiwane innowacje, które zadbają o zasoby wodne Polski

Nadrzędnym celem konkursu jest wdrożenie nowatorskich rozwiązań, które pomogą w zapewnieniu odpowiedniej ilości wody wysokiej jakości, ograniczeniu skutków susz i powodzi, a także staną się siłą napędową dla rozwoju żeglugi śródlądowej jako bezpiecznego i relatywnie niskoemisyjnego elementu systemu transportu.

Szczególną rolę do odegrania mają tu systemy automatycznego monitoringu, modelowania i sterowania w czasie rzeczywistym, szczególnie z wykorzystaniem dużych, różnorodnych zbiorów danych i sztucznej inteligencji.

– Woda to jeden z najważniejszych zasobów, niestety mocno narażony na obserwowane od lat zmiany klimatyczne. Oczekuję, że wyniki projektów w konkursie przyczynią się m.in. do wzrostu bezpieczeństwa wodnego, powodziowego oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wodnych i przywodnych. Powinno to wpłynąć na wzrost znaczenia planowania przestrzennego tych obszarów, jak i na bieżącą poprawę komfortu życia dzięki adaptacji do zmian klimatu pod kątem kształtowania tzw. inteligentnych błękitno-zielonych miast (ang. smart blue-green city). Skorzystają na tym wszyscy – ludzie i środowisko naturalne – wskazuje prof. Piotr Sulikowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przewodniczący Komitetu Sterującego Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”.

220 mln zł czeka na konsorcja firm, uczelni i innych podmiotów, w tym samorządów

Nabór wniosków poprzez elektroniczny system LSI ruszy 31 lipca. NCBR przyjmować będzie zgłoszenia do 31 października 2023 r. Dofinansowanie można uzyskać na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (obligatoryjne w projekcie) oraz prace przedwdrożeniowe.

O granty wnioskują konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty. W konsorcjum, złożonym z nie więcej niż 5 podmiotów, powinno się znaleźć co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa.

– Problemy rozwiązywane w HYDROSTRATEGU zwykle są transdyscyplinarne, dlatego niezbędne jest sprawne poruszanie się w różnych obszarach wiedzy i komplementarne doświadczenie, co wymaga zbudowania właściwego konsorcjum. Takiego, które podejdzie do problemów wody holistycznie i zapewni realną koncepcję wdrożenia wyników do praktyki gospodarczej. W konsorcjach projektowych mile widziane są nie tylko jednostki naukowe i przedsiębiorstwa, ale także inne podmioty, w tym jednostki samorządowe. Dzięki temu dodatkowym efektem Programu ma być integracja najlepszych zespołów z różnych środowisk wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju gospodarki wodnej Polski –podsumowuje przewodniczący Komitetu Sterującego.

