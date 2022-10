Innowacje, przemysł 4.0 i automatyka. Targi TOOLEX za nami

Ponad 5800 uczestników, blisko 150 wystawców, 15 sesji z udziałem 80 ekspertów. Nowości rynkowe, liderzy w produkcji maszyn i narzędzi, urządzenia w ruchu oraz praktyka i wiedza prosto od ekspertów - to podsumowanie Międzynarodowych Targów Obróbki, Narzędzi i Technologii TOOLEX.

Międzynarodowe Targi Obróbki, Narzędzi i Technologii TOOLEX odbyły się od 4 do 6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Wydarzeniu towarzyszyły konferencje Nowy Przemysł 4.0 oraz Tech and Job.

Podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 został zaprezentowany, przygotowany przez dziennikarzy WNP.pl, PulsHR.pl i innych portali Grupy PTWP raport „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce”.

Targi TOOLEX to jedna z najważniejszych imprez poświęconych branży obrabiarek oraz narzędziowej w Polsce. Podczas wydarzenia uczestnicy mogli uzyskać kompletne informacje dotyczące bieżącej sytuacji rynkowej bezpośrednio od liderów, zajmujących się projektowaniem, produkcją i dystrybucją maszyn i urządzeń do obróbki, narzędzi czy branż współpracujących z metalową na co dzień.

- Katowice na kilka dni stały się prawdziwą stolicą przemysłu. Targi, konferencje Nowy Przemysł 4.0 oraz Tech and Job, seminaria, warsztaty, rozmowy i konkurs The Best of Industry 4.0, a wszystko to w nowej lokalizacji, czyli Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. W gronie specjalistów, przedstawicieli branży i wybitnych naukowców, dyskutowaliśmy o szansach, wyzwaniach i ograniczeniach polskiego przemysłu – mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Cyfryzacja w polskiej gospodarce, przemysł 4.0, automatyzacja i robotyzacja

Podczas sesji inauguracyjnej, będącej częścią konferencji Nowy Przemysł 4.0, omówione zostały procesy cyfryzacji w polskiej gospodarce, zmiany w obszarze przemysłu 4.0, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych w przyszłości oraz najważniejsze fakty i zjawiska, trendy i tempo cyfrowej transformacji przemysłu.

O szansach, wyzwaniach, ale również o ograniczeniach w cyfrowym przyspieszeniu w polskim przemyśle mówił podczas sesji inauguracyjnej Marek Gabryś, prezes firmy AIUT.

- Motorem innowacyjności zarówno po stronie dostawców technologii, jak i inwestorów jest potrzeba biznesowa, która musi spełniać jeden główny warunek, mianowicie ekonomicznej opłacalności. Innowacja jest rozwiązaniem problemu, pozwolę sobie na kolokwializm, „z głodu, a nie z przejedzenia” - mówi Marek Gabryś.

Wyjaśnia, że oznacza to tyle i aż tyle, że rozwiązania Przemysłu 4.0 będą się rozwijać i będą wdrażane w polskich przedsiębiorstwach, jeśli będą dostarczały oszczędność, zapewniały jakość.

- Jednocześnie fundamentalne dla wdrażania narządzi 4.0 są kompetencje technologiczne, ale również lokalna obecność dostawców rozwiązań na rynkach klienta, która stanowi gwarancję szybkiego wsparcia w nagłych sytuacjach – zaznacza Marek Gabryś.

Bariera kapitałowa i organizacyjna ograniczają rozwój przemysłu 4.0

- W przypadku Przemysłu 4.0 ograniczeniem jest bariera kapitałowa i organizacyjna w polskich firmach. Chodzi o to, żeby z roku na rok rynek się rozwijał. W Polsce problemem jest też jakość firm integratorskich - wskazywał Stefan Życzkowski, współwłaściciel i przewodniczący rady strategicznej firmy Astor.

Konferencja „Nowy Przemysł 4.0” poruszyła także kwestię bieżącej sytuacji makroekonomicznej, która w znacznym stopniu wpłynęła na rozwój wszystkich branż.

O problemach wynikających z kryzysu surowcowego i energetycznego wypowiedział się Andrzej Korpak, prezes Stellantisa Gliwice.

– To niepokoi, gdy się spojrzy, kto ma cenne surowce u siebie. Nieprawdopodobne inwestycje będą potrzebne, aby zmienić branżę samochodową na taką, która ma produkować samochody elektryczne. Trzeba się przestroić, a to oznacza olbrzymie wydatki. To z kolei będzie też stymulować Przemysł 4.0. Przykładowo stawiając linię robotów, które wykonają pracę i jeszcze sprawdzą jakość tej pracy, mamy oszczędność - podkreślił Andrzej Korpak.

Zaznacza, że wszystko to jednak wymaga najpierw kolosalnych nakładów. Inwestycje w nowe technologie są znaczące, bo mają przynieść efekty.

- Natomiast problemem dla przemysłu są ceny energii, ceny gazu. Jeżeli gaz przestanie płynąć, to zakłady motoryzacyjne staną. I żadna lakiernia nie będzie działać. Przemysł 4.0 będzie się rozwijał wtedy, kiedy będzie zysk na tym rozwoju – dodał Andrzej Korpak.

W innych krajach jest dużo wyższy poziom gęstości robotyzacji

– Widzimy bardzo mocne przyspieszenie od 2018 roku. Odniosę do tego, że w innych krajach jest dużo wyższy poziom gęstości robotyzacji. My jesteśmy jednak zwolennikiem takiego podejścia, żeby na świecie nie patrzeć na tych, co mają tysiąc robotów i się dołować, że my tylko 62, tylko raczej patrzeć na to, że rok temu w Polsce było 52, a teraz jest ich 62 – oznajmił Jarosław Gracel, prezes firmy Astor w trakcie dyskusji „Robotyzacja i automatyzacja” na konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

Po pandemii COVID-19, kryzysie związanym z dostępnością półprzewodników, wojnie w Ukrainie i zaburzonych łańcuchach dostaw, na poszczególne branże czekają kolejne przeszkody – brak gazu, spadająca liczba samochodów produkowanych w Europie i ich rosnące ceny. Takie wnioski płyną z debaty „Motoryzacja – czas wielkiej zmiany”, zorganizowanej w ramach konferencji Nowy Przemysł 4.0 w Katowicach.

- Oczywistą rzeczą jest, że w świetle przepisów europejskich producenci starają się przede wszystkim oferować klientom samochody zero- i niskoemisyjne. Mamy ciągle bardzo niestabilną sytuację, jeśli chodzi o wojnę. Poza tym to co dzieje się na rynku gazu, rynku energii, powoduje bardzo duże nowe problemy w łańcuchach dostaw. Tak, jest kiepsko i kiedy będzie lepiej, trudno powiedzieć – ocenił Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.

Potwierdzają to inni eksperci.

- Bez gazu nie da się wyprodukować szkła, wszystkie huty szkła płaskiego w Europie pracują na gazie – stwierdził Janusz Kobus, prezes Polskiej Izby Motoryzacji oraz wiceprezes Pilkington Automotive Poland.

Potrzebne są specjalności inżynierskie i umiejętności techniczne

Jakich specjalności inżynierskich obecnie najbardziej poszukujemy? Jakie umiejętności techniczne i cyfrowe musi zdobyć „inżynier przyszłości”? Specjalizacja czy wszechstronność? Jaki wpływ na stabilizacje rynku mają migracje inżynierów? Czy potrzebujemy zagranicznych specjalistów? Na te pytania odpowiedzi udzielili prelegenci konferencji Tech and Job.

- Świetnie wykształcone osoby najczęściej zatrudniają się w dużych korporacjach, gdzie mają zapewnione dobre warunki pracy i możliwości rozwojowe. Młodzi, ambitni ludzie szukają bardzo dobrych miejsc pracy, które pozwolą im na wyjazd za granicę czy rozpoczęcie studiów podyplomowych – zauważa Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Chodzi o to, aby uczelnie stały się miejscem, które nie tylko przygotowuje przyszłe kadry czy kształci studentów, ale powinny być miejscem edukacji według koncepcji lifelong learning.

- Osoby, będące już na rynku pracy - nawet te, które wcześniej nie korzystały z oferty edukacyjnej uczelni – mogłyby znaleźć kurs dla siebie i w krótkim czasie dokształcić się. To nie powinno zajmować kilku lat - ocenia Paweł Poszytek, dyrektor Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas konferencji o polskim rynku pracy inżynierów i specjalistów, uczestnicy mogli uzyskać praktyczne informacje i wiadomości o aktualnych trendach – bezpośrednio z rynku. Analizy branżowe, porady ekspertów, czołowi pracodawcy i renomowane uczelnie.

Mała liczba wyszkolonych inżynierów chcących kontynuować karierę w Polsce

- Wąskim gardłem dzisiaj jest liczba wyszkolonych inżynierów, którzy są gotowi w Polsce do tego, żeby i w fabrykach przyjąć roboty na pokład, i inżynierów robotyki, którzy pracują w firmach integratorskich, którzy mają te roboty zaprogramować i dostarczyć, żeby dobrze zadziałały. To jest największe wyzwanie z naszego punktu widzenia dzisiaj. Sale szkoleniowe, które mamy, są pełne w zasadzie od dwóch lat i nie ma tygodnia, w którym sala nie byłaby zapełniona osobami, które szkolimy - podkreślił Jarosław Gracel, prezes zarządu Astor.

O zależności efektywnej cyfryzacji od dostępności kompetentnych kadr i edukacji pracowników mówił prezes APA Group Artur Pollak.

- Edukowanie pracowników wydaję się być słowem kluczem w sprawnym i skutecznym przeprowadzeniu procesów transformacyjnych. O ile na wyższym szczeblu zarządzania procesu transformacji są zrozumiałe, tak problem pojawia się niżej. To efekt braku skutecznej wymiany informacji - zaznaczył Artur Pollak.

Raport o stanie transformacji polskiej gospodarki. Praktyki firm

Podczas konferencji Nowy Przemysł 4.0 został zaprezentowany, przygotowany przez dziennikarzy WNP.pl, PulsHR.pl i innych portali gospodarczych Grupy PTWP raport „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce”.

Przedstawia on technologiczne, organizacyjne, społeczne i makroekonomiczne aspekty transformacji przemysłu w Polsce. Opracowanie powstało przy współpracy z zarządami i menadżerami ponad 20 firm przemysłowych oraz ekspertów.

- Jeśli potraktują państwo nasz raport nie tylko jako opis stanu rzeczy, ale i źródło praktycznej wiedzy, swoiste wstępne drogowskazy, sugestie, punkty wyjścia do bardzo już drobiazgowych analiz, dotyczących potrzeb i możliwości wdrażania nowoczesnych metod produkcji w waszych firmach, to tym bardziej raport „Produkcja 4.0. Praktyki firm w Polsce” spełni swoje zadanie – zauważa Jacek Ziarno, twórca koncepcji i współautor tekstu, redaktor naczelny magazynu gospodarczego Nowy Przemysł.

Debata o przyszłości polskiego przemysłu i nowych technologiach odbyła się podczas prezentacji innowacyjnych rozwiązań związanych z obróbką metalu. Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Technologii Obróbki TOOLEX odbyły się w dniach 4–6 października br. po raz pierwszy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach – centrum krajowego przemysłu.

Zdecydowana większość wystawców jako największą zaletę tegorocznej edycji targów wymieniła możliwość zaprezentowania swojej oferty w tradycyjnej formie spotkań na żywo z uczestnikami wydarzenia.

Wśród wystawców znalazły się m.in. takie firmy jak ANCA, Andrychowska Fabryka Maszyn Defum, Arcotools, CAMdivision, Centrum Maszyn CNC, Dematec Polska, DIG Świtała, Wolfgripp, GROB Polska, Hafen Marcin Kizeweter, Jazon, Machine Tools International, Metal Team, SWORD, Neumo Polska, SCHUNK Intec, Stürmer Maszyny, Sumitomo Electric Hartmetall, TBI Technology, Vollmer Polska, WBM Obrabiarki.

Zwieńczeniem pierwszego dnia targów była wieczorna Gala, podczas której wręczone zostały nagrody konkursu The Best of Industry 4.0. W dwóch kategoriach (technologia i zakład przemysłowy) przyznano 14 nagród. Jury doceniło przedstawicieli branży przemysłowej implementujący modelowe technologie Przemysłu 4.0 oraz wspierający technologiczną transformację.

Uzupełnieniem targów były Targi Olejów, Smarów i Płynów Technologicznych dla Przemysłu OILexpo, Środowiskowe Seminarium Tribologów oraz warsztaty Automatyzacji w Kontroli Produkcji.

Organizatorem wydarzenia była Grupa PTWP, wydawca portali WNP.pl i PulsHR.pl oraz inicjator takich wydarzeń jak Europejski Kongres Gospodarczy i 4 Design Days.

