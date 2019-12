Innowacje sprzyjają konsolidacji banków w Polsce

W wydatkach na innowacje w sektorze bankowym przodują jego najwięksi gracze. Tym samym rośnie dysproporcja między nimi a mniejszymi bankami, a to może prowadzić do dalszej konsolidacji rynku.

Podejmowane inwestycje technologiczne najczęściej mają stopniowy charakter i w dużej mierze służą automatyzacji oraz cyfryzacji istniejących procesów biznesowych. Z jednej strony ma to podnieść efektywność kosztową a z drugiej umożliwiać wdrożenie bardziej zaawansowanych rozwiązań w przyszłości.Motywacją do przeznaczania środków na innowacje są w dużym stopniu preferencje fiskalne. W 2018 roku 40 proc. banków deklarowało korzystanie z możliwości pomniejszenia płaconego podatku CIT w związku z nakładami na rozwój systemów IT i innowacje teleinformatyczne. Zmniejszenie obciążeń podatkowych było możliwe na przykład dzięki odliczeniu od podstawy opodatkowania kosztów działalności badawczo-rozwojowej czy też za pomocą amortyzacji kosztów zakończonych prac rozwojowych.Wśród ścieżek pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań zdecydowanie przeważają zakupy usług zewnętrznych, których dotyczy blisko 80 proc. przypadków. Drugą istotną ścieżką jest wykorzystanie zasobów własnych (niespełna 20 proc.).Zakupy usług zewnętrznych w sporej części są realizowane za pośrednictwem programów akceleracyjnych. Dzięki nim realizowane są projekty głównie z zakresu identyfikacji ryzyka czy wykorzystania biometrii.- Mamy dobrze dokapitalizowany sektor bankowy, w związku z tym nie widzę zagrożeń. Natomiast oczywiście trzeba by było zastanowić się, jak presja technologiczna i kosztowa wpłynie na małe marki, i strukturę sektora bankowego - podsumowuje Teresa Czerwińska.