Inowrocław: Instalacja Grupy Ciech zmniejszy emisję chlorków i zużycie pary

W fabryce Grupy Ciech w Inowrocławiu (woj. kujawsko-pomorskie) uruchomiona została instalacja pozwalająca na zmniejszenie emisji chlorków i zużycia pary technologicznej. Szacowane oszczędności to 2 mln zł rocznie - poinformował we wtorek rzecznik prasowy spółki Mirosław Kuk.

Jak przekazał przedstawiciel Grupy Ciech, opracowana przez zespół badawczo-rozwojowy spółki metoda odzyskiwania tzw. soli wypadowej powstającej podczas procesu produkcji sody kalcynowanej pozwala na zmniejszenie emisji chlorków w ściekach o ok. 7,5 tys. ton rocznie. Umożliwia także odzyskiwanie z procesu produkcji ok. 40 tys. m sześc. solanki, która może być potem ponownie wykorzystana do wytwarzania sody.

Grupa Ciech szacuje, że w związku z wdrożeniem nowej metody odzyskiwania soli wypadowej zakład zaoszczędzi blisko 2 mln zł rocznie.

Uruchomiona instalacja odzysku soli wypadowej to efekt dwóch lat pracy zespołu technologów oraz specjalistów produkcji pod kierownictwem Damiana Żórawskiego ze spółki Ciech R+D. Pilotażowe testy zainicjowano jeszcze w 2020 r. - poinformował rzecznik Grupy Ciech Mirosław Kuk.

Technologia została zastosowana w miejscu, gdzie produkowany jest chlorek wapnia - produkt powstający przy wytwarzaniu sody kalcynowanej, stosowany m.in. w utrzymaniu dróg. Proces produkcji chlorku wapnia jest energochłonny ze względu na wykorzystanie pary i wiąże się z wydzieleniem soli wypadowej, która wcześniej była traktowana jako odpad. Jednak dzięki nowemu rozwiązaniu zostanie ona ponownie wykorzystana do produkcji sody.

Metoda polega na zawrocie pulpy zawierającej pozostałości po wytwarzaniu sody kalcynowanej, odwirowaniu jej w specjalnych wirówkach, a następnie odseparowaniu solanki, która po oczyszczeniu może być użyta ponownie w procesie produkcji.

Odzyskiwanie soli wypadowej to kolejna nowa technologia wdrożona w ostatnich latach w zakładzie Grupy Ciech w Inowrocławiu. W 2021 r. w fabryce uruchomiono instalację wychwytu dwutlenku węgla z procesu produkcji sody kalcynowanej, która pozwala na zmniejszenie emisji o co najmniej 6 tys. ton rocznie.

