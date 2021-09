InPost przyspiesza. Rafał Brzoska znów podnosi konkurencji poprzeczkę

- InPost aktywizuje e-commerce w Polsce i napędza sprzedaż w internecie - wskazywał mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego Rafał Brzoska, prezes InPostu, największego dostawcy przesyłek w Polsce.

Przesycenie rynku?

Obecnie usługa Same Day Delivery dostępna jest w dwóch pierwszych miastach - Warszawie i Łodzi.- Do końca roku będzie już w 20 miastach, w tym kilku na Górnym Śląsku - mówił prezes InPostu w Katowicach podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.Kolejnym nowym obszarem, na który wkracza InPost, dystansując konkurencję, jest e-grocery, czyli zamawianie żywności online.- Dla mnie to olbrzymi nieodkryty potencjał. W Polsce mniej niż 0,5 proc. żywności zamawiane jest w kanale online. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii jest to już 12 proc., a we Francji - 11 proc. - wylicza Rafał Brzoska.Jak wskazuje, do tej pory w Polsce nikomu tak naprawdę nie udało się zbudować tego systemu w dużej skali - ze względu na koszty, ale także wczesny etap rozwoju świadomości konsumentów, którzy obawiają się o bezpieczeństwo dostaw i jakość zamawianych przez internet towarów. Jednak podobne obawy towarzyszyły jednak rozwojowi e-commerce w segmencie modowym, o czym dziś zupełnie nie pamiętamy.- Jesteśmy po 2 miesiącach wspólnego pilotażu z siecią Makro Cash & Carry i wykuwa się strategia, która umożliwi InPostowi zostanie ponownie liderem w nowym segmencie, czyli właśnie w e-grocery. Myślę, że do końca roku tę strategię ogłosimy - zdradził Rafał Brzoska.Rozwój sieci paczkomatów budzi jednak także pytania o to, ile paczkomatów są jeszcze w stanie przyjąć polskie ulice.- Bez wątpienia rozwój sieci, czy to bankomatowej, czy paczkomatowej, powinien przebiegać w sposób, jaki oczekują klienci. Klienci tymczasem oczekują jak najbliższej obecności paczkomatu w ich miejscach zamieszkania lub pracy... W InPoście jednak dostrzegamy potrzebę harmonijnego rozwoju sieci, dlatego 60 proc. paczkomatów instalowanych jest obecnie we wsiach - odpowiada na obawy o przesycenie polskich miast paczkomatami Rafał Brzoska.Dodatkowo przypomina, że InPost jako jedyny rozpoczął na szeroką skalę program Green City, do którego zaproszonych zostało 40 największych miast w Polsce.- Wspólnie z włodarzami miast planujemy rozwój naszej sieci, ale także podejmujemy swojego rodzaju zobowiązanie, że jako największy dostawca przesyłek w Polsce ograniczymy ruch samochodów dostawczych w miastach - mówi Rafał Brzoska.Jak wylicza, dziś jeden samochód dostawczy InPostu zastępuje 12 klasycznych aut dostarczających przesyłki z dostawą do domu.- Jeżeli ograniczymy 12-krotnie liczbę samochodów, wymienimy dodatkowo naszą flotę na elektryczną, a to już się dzieje w miastach, które przystąpiły do naszego programu Green City, to okaże się za dwa, trzy lata, że wybór dostaw do Paczkomatów może zredukować emisję CO2 w porównaniu z klasycznymi dostawami nie o 75 proc., a nawet o 85 czy 95 proc. - wylicza Rafał Brzoska.Jak podkreśla, celem InPostu jest nacisk - we współpracy z włodarzami miast, które przystąpiły do inicjatywy Green City - na właściwe planowanie, wspieranie inicjatyw ograniczających emisje CO2, zmniejszanie korków i związanych z tym wszystkich niedogodności dla mieszkańców miast, przy jednoczesnym udostępnianiu usługi InPostu najszerszemu gronu odbiorców.