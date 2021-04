InPost zawarł wiążącą umowę nabycia 100 proc. udziałów w Mondial Relay - poinformował InPost w środowym komunikacie. Dodano, że stało się to możliwe po uzyskaniu jednomyślnej, pozytywnej opinii Rady Pracowniczej Mondial Relay.

"Transakcja zostanie sfinalizowana do końca drugiego kwartału 2021, po uzyskaniu zgód organów regulacyjnych. Tym samym InPost znacząco rozszerzy zakres działalności, przyspieszając rozwój międzynarodowy oraz umocni swoją pozycję jako wiodącego gracza na europejskim rynku dostaw dla e-commerce" - podano w komunikacie.

Firma Mondial Relay - założona w 1997 roku, jest wiodącym dostawcą przesyłek dla e-commerce na rynku europejskim. We Francji jest drugą co wielkości siecią. W 2020 roku obsłużyła 131 mln przesyłek - co czyni ją największym niezależnym graczem we Francji pod względem wolumenu. W 2020 roku Mondial Relay osiągnął przychody w wysokości 437 mln euro oraz EBITDA na poziomie 60 mln euro.

InPost to platforma dostaw dla e-commerce, założona w 1999 r. przez Rafała Brzoskę, ma sieć Paczkomatów w Polsce, Wielkiej Brytanii i Włoszech, a także świadczy usługi kurierskie dla sprzedawców e-commerce w Polsce. W 2020 roku InPost obsłużył 249 mln przesyłek za pośrednictwem Paczkomatów.

