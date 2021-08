Inspekcja Handlowa: 40 proc. opraw oświetleniowych nie spełnia wymagań

40 proc. spośród przebadanych przez Inspekcję Handlową i UOKiK opraw oświetleniowych nie spełnia wymagań. Lepiej jest z czajnikami elektrycznymi – tylko jeden na 15 przebadanych miał wadę, która grozi zwarciem – poinformował UOKiK w piątkowym komunikacie.

Inspekcja Handlowa przebadała 15 opraw oświetleniowych, z których cztery zostały wyprodukowane w Polsce, a reszta w Chinach, sprzedawanych przez 10 firm. Wyniki badań pokazały, że sześć spośród 15 opraw nie spełnia wymagań - wynika z piątkowego komunikatu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

"Stwierdzono, że 6 z 15 opraw oświetleniowych (40 proc. wyrobów zbadanych) nie spełniło obowiązujących wymagań, nie zapewniając deklarowanej odporności na wnikanie wody i pyłu, co stwarza zagrożenie zwarcia elektrycznego, a w konsekwencji nawet pożaru" - napisano w komunikacie UOKiK.

Inspekcja Handlowa przebadała także czajniki elektryczne. W tym przypadku - jak poinformowano w komunikacie UOKiK - 12 produktów pochodziło z Chin, a trzy z Polski. W trakcie kontroli zakwestionowano sześć czajników, w których stwierdzono więcej niż jedną niezgodność formalną. IH wskazała m.in. brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób, brak identyfikacji wyrobu czy wreszcie brak instrukcji obsługi.

"W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że tylko 1 czajnik nie spełnia obowiązujących wymagań. Stwierdzono brak odpowiedniego odwodnienia w podstawce czajnika. Prowadzi to do gromadzenia się wody wewnątrz podstawki, co może być przyczyną zwarcia. Ponadto zastosowane w wyrobie rozwiązanie połączenia podstawki i czajnika powoduje, że w trakcie łączenia 2 elementów występuje brak ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym (brak uziemienia ochronnego)" - napisano w komunikacie UOKiK.

