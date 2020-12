Inspekcja Handlowa ma znów zastrzeżenia do zabawek z Chin

Inspekcja Handlowa ponownie ma zastrzeżenia do zabawek pochodzących z Chin - wynika z raportu Inspekcji, o którym poinformował UOKiK. Tym razem wykryto m.in. wady konstrukcyjne w zabawkach, które powiększają się pod wpływem wody.

Jak podał UOKiK, Inspekcja Handlowa w trzecim kwartale 2020 sprawdzała piłki jo-jo i zabawki rozszerzające się pod wpływem wody (zabawki rozszerzające się). Skontrolowano, czy sprzedawane zabawki są bezpieczne dla dzieci.

W raporcie czytamy, że 82 proc. sprawdzonych zabawek pochodziło z importu (Chin); 15 proc. pochodziło z innych krajów UE, a w przypadku 3 proc. importer nie został ustalony.

Inspekcja poinformowała, że aż 23 ze skontrolowanych 27 zabawek z Chin (13 piłek jo-jo oraz 10 zabawek rosnących) zostało przez inspektorów zakwestionowanych. Kontrolerzy mieli również zastrzeżenia do trzech z pięciu zabawek pochodzących z Holandii.

"Łącznie skontrolowano 33 modele zabawek (18 z kategorii zabawek rosnących i 15 piłek jo-jo), kwestionując 27 z nich, zarówno pod względem formalnym, jak i konstrukcyjnym1, co stanowi 81,2 proc. ogółu skontrolowanych" - poinformowała Inspekcja Handlowa.

Jak wyjaśniono niezgodności formalne dotyczyły przede wszystkim braku oznaczenia podmiotu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo zabawki oraz braku wymaganych ostrzeżeń. Część zabawek nie miało także instrukcji w języku polskim, czy nie miało oznaczenia CE.

Inspekcja poinformowała ponadto, że zabawki zostały przebadane przez specjalistyczne Laboratorium Badania Zabawek UOKiK w Lublinie.

"Łącznie przebadano laboratoryjnie 31 zabawek, z czego niezgodności konstrukcyjne stwierdzono w 19 z nich (co stanowi 61 proc. zbadanych laboratoryjnie zabawek, 54,3 proc. ogółu skontrolowanych). Niezgodności stwierdzono w 11 piłkach jo-jo i 8 zabawkach rosnących" - wskazano.

Jak dodano nieprawidłowości w przypadku zabawek rosnących polegały na przekroczeniu dopuszczalnego rozszerzenia wymiarów zabawki po 24 godzinach moczenia w wodzie. Zwrócono uwagę, że stwarza to zagrożenie uduszenia się dziecka lub zatkania układu pokarmowego, gdy zabawka po połknięciu zwiększy swoją objętość.

W przypadku z kolei piłek jo-jo nieprawidłowości polegały na przekroczeniu dopuszczalnego stosunku masy do współczynnika sprężystości, co - jak podkreślono - może stwarzać ryzyko uduszenia użytkownika w skutek owinięcia się sznurka/gumki wokół szyi.

Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości Inspekcja zwróciła się do producentów, by ci uzupełnili np. brakujące informacje przy zabawkach. W 13. przypadkach wydano decyzję zakazującą udostępniania zabawki, ze względu na stwarzanie poważnego zagrożenia. Zwrócono się również do Prezesa UOKiK o wszczęcie postępowań administracyjnych w stosunku do niektórych podmiotów.