Inspekcja Handlowa zakwestionowała oznakowanie 18 partii farb i lakierów

Inspekcja Handlowa w 2019 r. skontrolowała 211 partii farb i lakierów i zakwestionowała oznakowanie 18 z nich; 25 próbek zbadano w laboratorium i eksperci w 3 przypadkach stwierdzili nieprawidłowości - poinformował w piątek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Dodano, że łącznie kontrolą objęto 63 przedsiębiorców, a nieprawidłowości stwierdzono u 10 z nich.

Inspektorzy ocenili oznakowanie 211 partii wyrobów, kwestionując oznakowanie pięciu partii farb matowych na wewnętrzne ściany i sufity, cztery partie farb zewnętrznych na mury, dwie partie farb kryjących do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych i okładzin z drewna, metalu lub tworzyw sztucznych, dwie partie farb jednoskładnikowych wysokojakościowych, jedną partię lakieru do malowania wewnętrznych lub zewnętrznych elementów wykończeniowych oraz bejce, włącznie z nieprzezroczystymi, jedną partię bejcy cienkopowłokowej do wnętrz i na zewnątrz i jedną partię farby do gruntowania.

Z informacji UOKiK wynika ponadto, że badania laboratoryjne na zawartość lotnych związków organicznych (LZO) wykazały, że w farbie silikonowej termoodpornej zawartość LZO wyniosła 512,5 g/l, podczas gdy na etykiecie zadeklarowana wartość to 499 g/l.

Z kolei w jednej z badanych farb lateksowych zadeklarowana wartość LZO wskazana na etykiecie miała wynosić 1,5 g/l, zaś wynik badania wskazał na 4,6 g/l.

Jak informuje UOKiK, w wyniku oceny prawidłowości oznakowania zakwestionowano ok. 7 proc. zbadanych produktów, natomiast w wyniku badań laboratoryjnych - 12 proc. produktów objętych badaniem.

Przeprowadzone kontrole stały się podstawą do wystosowania ośmiu wystąpień pokontrolnych do dostawców (producentów), wydania pouczenia w związku z oferowaniem do sprzedaży farb akrylowych bez wymaganych oznaczeń i skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego za popełnienie wykroczenia.

Jak informuje UOKiK, z uwagi na kompetencje Inspekcji Handlowej, ograniczające się do wyrobów przeznaczonych dla konsumentów, kontrole zostały przeprowadzone w hurtowniach i sklepach detalicznych.