Inspekcja Weterynaryjna: ok. 35 tys. świń wybitych w tym roku z powodu ASF

W tym roku wykryto w Polsce 48 ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w sumie zostało wybitych ok. 35 tys. sztuk trzody. Dotychczas wypłacono ok. 1,5 mln zł odszkodowań - poinformował zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Krzysztof Jażdżewski

Wiceszef Inspekcji Weterynaryjnej przedstawił na środowym posiedzeniu sejmowej podkomisji ds. dobrostanu zwierząt gospodarskich i ochrony produkcji zwierzęcej w Polsce informację na temat spadku pogłowia trzody w związku z ASF i pogłowia drobiu z powody wystąpienie grypy ptaków.

Jak mówił, oprócz tych 48 ognisk, gdzie znajdowało się ponad 29,5 tys. sztuk trzody odnotowano 202 tzw. gospodarstw kontaktowych, w których hodowano ponad 5,5 tys. sztuk świń. Wszystkie te zwierzęta zostały poddane utylizacji.

Jażdżewski zaznaczył, że z powodu ASF zmniejszyła się liczba gospodarstw zajmujących się hodowlą świń. O ile (według danych ARiMR) 1 stycznia 2020 r. świnie były w ponad 124,7 tys. gospodarstw, to rok później ich liczba spadła do 84,7 tys. A od 2015 r. liczba gospodarstw "trzonowych" zmniejszyła się 3-krotnie. Natomiast w mniejszym stopniu spadło pogłowie świń z ponad 11,1 mln do 10,7 mln sztuk.

70 proc. ognisk tej choroby w 2021 r. dotyczy gospodarstw utrzymujących 1-50 sztuk świń, 9 proc. - 51-100, 8 proc. - 101-500, 5 proc. - 501-1000, a 4 proc. - 1001 do 2000 sztuk, a tylko 4 proc. gospodarstw powyżej 2 tys. sztuk - wyliczał Jażdżewski.

Odnosząc się do grypy ptaków, wiceszef Inspekcji Weterynaryjnej podkreślił, że w tym roku w Polsce wystąpiło znacznie więcej ognisk choroby niż w poprzednich latach. Dotychczas wykryto 339 ognisk, gdzie było ponad 11,7 mln sztuk drobiu. Dodatkowo zlikwidowano 5,5 mln ptaków ze 150 gospodarstw kontaktowych.

Najwięcej ognisk stwierdzono na fermach zajmujących się chowem kur.

Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii zapytany o środki na zwalczanie tych chorób poinformował, że w budżecie na ten cel przeznaczono 430 mln zł i te pieniądze zostały wydane już do maja. Dodatkowo Inspekcja dostała środki z rezerwy ogólnej - 262 mln zł i dodatkowo jeszcze 70 mln zł. Jażdżewski zaznaczył, że nie wyczerpuje to wszystkich potrzeb weterynarii, które wstępnie obliczono na 700 mln zł. Poinformował też, że do końca lipca br. producentom drobiu wypłacono - ponad 160 mln zł.

Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja z afrykańskim pomorem świń - tłumaczył Jażdżewski - na razie wypłacono odszkodowania w wysokości 1,5 mln zł. Są to na razie niewielkie kwoty, bo nie wszędzie zostały wydane decyzje w tej sprawie - wyjaśnił. Kolejne pieniądze, o ile powiatowy lekarz weterynarii nie stwierdzi uchybień w tych gospodarstwach, będą wypłacane sukcesywnie wraz z pozyskiwaniem środków przez Inspekcję. Dodał, że nie jest uregulowana w przepisach kwestia terminu wypłaty odszkodowań.

